Des forfaits mobiles Very B&You à prix cadeau chez Bouygues Telecom !

Venez profiter des nouvelles séries spéciales Very B&You mises en avant par l'opérateur Bouygues Telecom ! Disponibles seulement jusqu'à ce jeudi 17 février, ces offres promotionnelles proposent de 5Go à 200Go à prix cassé sans condition de durée ! On vous les présente en détail dans cet article.

Les nouvelles séries spéciales Very B&You

L'opérateur Bouygues Telecom s'est aligné en début d'après-midi sur les offres de son concurrent en mettant en avant à son tour trois offres mobiles avec de 5Go à 200Go d'internet et bénéficiant d'un tarif promotionnel valable sans condition de durée ! Ces dernières prendront fin ce jeudi 17 février à minuit, alors pour en profiter, rendez-vous sur le site officiel pour une nouvelle souscription !

Sans engagement, vous aurez la possibilité de résilier l'une ou l'autre de ces séries spéciales B&You dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais à débourser. L'opérateur se permet de rappeler que l'usage des garanties mises à disposition pour vous connecter et communiquer depuis l'étranger devra être raisonnable. En effet, celles-ci sont réservées aux personnes qui voyagent de manière occasionnelle !

De 5Go à 200Go à moins de 12€

Les trois offres B&You vous permettront d'appeler et d'envoyer vos messages sans compter aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis l'Europe et les départements d'outre-mer.

Idéal pour les petits budgets, le forfait B&You 5Go est au prix de 4,99€ par mois. Il vous permettra d'utiliser les 5Go partout en Europe pour vous connecter sans soucis, même lorsque vous voyagez.

Pour profiter de plus de data, vous pouvez opter pour la série spéciale 100Go à 9,99€ par mois avec laquelle vous pourrez surfer sur le net à hauteur de 100Go en France et de 15Go (inclus) lors de vos déplacements au sein de l'Europe et des DOM.

Enfin, celles et ceux qui préfèrent faire le plein, la série spéciale 200Go saura vous satisfaire ! Pour la somme de 11,99€ par mois, vous pourrez naviguer en toute sérénité sur la toile avec les 200Go fournis pour votre usage en France, mais également profiter de 20Go (inclus) afin de rester connecté lorsque vous séjournez en Europe et dans les DOM.