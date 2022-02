Samsung Galaxy S22 ultra : Dernier jour pour profiter des offres incroyables de lancement !

Présenté officiellement au début de ce mois, le nouveau Galaxy S22 Ultra est déjà disponible en précommande. Pour l’occasion, la boutique officielle Samsung France propose aux premiers acquéreurs de son nouveau fleuron technologique, une offre spéciale de lancement qui prend fin ce 24 février (inclus). Si vous voulez en profiter, c’est donc maintenant ou jamais ! Pour rappel, voici un récap rapide des divers avantages proposés.

Jusqu’à 250 € de bonus de reprise

En précommandant votre Galaxy S22 Ultra sur la boutique Samsung officielle et en faisant reprendre votre ancien smartphone, vous bénéficiez d’un bonus de 150 € en plus du montant de la reprise.

De plus, si le modèle que vous faites reprendre fait partie des S9 Series, S10 Series, S20 Series ou Note 10 Series, la marque vous offre une remise supplémentaire de 250 €.

Vous pouvez ainsi réduire directement de 250 € le coût de votre nouveau smartphone en plus du montant de la reprise.

Des Galaxy Buds Pro gratuits

Dans le cadre de cette offre de lancement, Samsung vous offre également, sur chaque précommande d’un Galaxy S22 Ultra, une paire d’écouteurs Galaxy Buds Pro. En plus, vous êtes libre de choisir la couleur qui vous plait le plus sur la page « Cadeau » lors de la précommande. Pour info, ces écouteurs sans fil de dernière génération sont normalement vendus à 229 € hors promo.

Des couleurs exclusives et des accessoires offerts

Autre exclusivité réservée aux précommandes effectuées sur la boutique Samsung jusqu’au 24 février : trois coloris exclusifs. En plus des couleurs standards, vous avez en effet le choix entre le Rouge, le Bleu Ciel et le Gris. De plus, si vous choisissez l’un de ces trois coloris exclusifs, la maison vous offre en prime, une coque transparente pour protéger votre smartphone, ainsi qu’un chargeur sans fil DUO.

Samsung Galaxy S22 Ultra acheter au meilleur prix Amazon

1259,00 € Amazon

Amazon Marketplace 1259,00 € acheter Amazon Marketplace

Boulanger 1259,00 € acheter Boulanger Voir tous les prix

1 an d’assurance Samsung Care+ offert

Un Galaxy S22 Ultra 5G est un investissement qu’il est important de protéger, mais également de prémunir contre d’éventuels incidents. Pour cela, l’assurance Samsung Care+ est la formule idéale. Grâce à l’offre de précommande actuellement en cours, vous pouvez justement profiter gratuitement de cette gratuite pendant 1 an. De quoi profiter de tous les atouts de votre nouveau bijou en toute sérénité.

Des points Samsung Rewards

Enfin, comme tout autre achat effectué sur la boutique Samsung officielle, votre précommande d’un Galaxy S22 Ultra vous permettra d’engranger des points dans le programme de fidélité de la marque : Samsung Rewards. Dans le cas d’espèce, c’est 5% du montant dépensé qui est converti en points Samsung Rewards. Vous pourrez, par la suite, utiliser ces derniers pour profiter d’intéressantes réductions sur vos futurs achats.

Ne perdez donc plus de temps si vous souhaitez profiter de tous ces avantages !