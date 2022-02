Quel forfait mobile avec 210Go de 5G à 20€ choisir : Free Mobile vs Syma Mobile ?

Envie de faire le plein de data avec la 5G mais vous ne savez pas quel forfait choisir parmi les différentes offres du moment ? Bonne nouvelle, nous vous présentons dans cet article un battle de forfaits 5G avec 210Go mis en avant par les opérateurs Free Mobile et Syma Mobile ! Découvrez celui qui vous conviendra le mieux à l'aide de nos comparatifs !

Free Mobile et Syma Mobile : un forfait 5G avec le maximum de data

Les opérateurs Free Mobile et Syma Mobile mettent tous deux en avant un forfait 5G avec 210Go d'internet pour la somme de 19,99€ par mois. Sans engagement, vous pourrez résilier l'un ou l'autre de ces forfaits dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais à votre charge. De la même manière, ces deux forfaits mobiles vous permettront de profiter de l'illimité pour communiquer comme bon vous semble en France comme à l'étranger. À ce sujet, chaque forfait a ses avantages et spécificités, n'hésitez pas à vous renseigner !

Chez Free Mobile, vous bénéficiez d'une réduction sans condition de durée si vous êtes abonné Freebox et pourrez alors profiter de la data en illimité en France métropolitaine ! 25Go vous sont proposés pour surfer sur le net en toute sérénité depuis de nombreuses destinations à travers le Globe.

Syma Mobile, de son côté, fournit 14Go d'internet (inclus) utilisables depuis l'UE, les DOM, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein.

Quel forfait 5G 210Go choisir : Free Mobile ou Syma Mobile ?

Voici nos critères de sélection pour vous aider à faire votre choix :

Le prix : identique pour les nouvelles souscriptions, excepté si vous êtes abonné chez Free Mobile ! Dans ce cas, vous aurez un avantage conséquent : 15,99€ par mois pour les abonnés Freebox et 9,99€ par mois pour les clients Freebox Pop !

La data en France métropolitaine : les abonnés Freebox et Freebox Pop pourront bénéficier de la data en 5G illimitée depuis la France métropolitaine !

La data à l'étranger : Free Mobile est plus avantageux avec ses 25Go contre les 14Go fournis par Syma Mobile. De plus, ces gigas pourront être utilisés depuis de nombreux pays de l'UE et hors UE !

Les petits plus : c'est selon vos goûts ! Syma Mobile inclut l'option "appels internationaux" à titre gratuit. Free Mobile propose gratuitement l'accès gratuit à l'application Free Ligue 1 Uber Eats.