Pixel 7 : point des rumeurs sur le prochain flagship de Google

Seulement quelques mois après la présentation officielle des Pixel 6 et Pixel 6 Pro de Google, leurs successeurs, les Pixel 7 et Pixel 7 Pro font déjà l’objet des premières fuites sérieuses. Et c’est, une fois de plus, à Onleaks qu’on les doit. A travers de nouvelles publication, le célèbre leaker a en effet dévoilé les premiers rendus 3D de ce que nous réserve le géant américain pour la version standard de son futur flagship.

Google Pixel 7 : même design global

Si l’on se fie aux rendus publiés par OnLeaks, le Google Pixel 7 devrait reprendre l’essentiel des traits morphologiques de son prédécesseur, le Pixel 6. Après avoir beaucoup changé de design au fil des dernières générations, le fabricant américain semble donc avoir trouvé la formule gagnante.

On devrait donc retrouver, à l’arrière du smartphone, un module photo en forme de bande qui va de part et d’autre de la coque. En regardant de plus près les rendus publiés, on peut se risquer à prédire que le module du Pixel 7 sera positionné légèrement plus bas que celui du Pixel 6.

Un petit détail auxquels s’ajoutent vraisemblablement un petit bouton et un capteur installés sur la tranche supérieure du téléphone. A ce stade, il est cependant impossible de dire exactement à quoi ils serviront, puisque les autres touches habituellement positionnées sur la tranche droite des Google Pixel sont bel et bien présentes à l’image.

Mais des dimensions plus compactes

Tout en reprenant le même look que son aîné, le Google Pixel 7 sera vraisemblablement plus compact que ce dernier. Si l’on en croit les derniers rendus 3D d’OnLeaks, le futur flagship de Google sera à la fois moins grand, moins large et plus fin que le Pixel 6.

Plus concrètement, il devrait afficher des dimensions de 155,6 x 73,1 x 8,7 mm contre 158,6 x 74,8 x 8,9 mm pour le Pixel 6. Il devrait donc logiquement être plus léger que son aîné, notamment si les deux sont fabriqués avec les mêmes matériaux.

Les autres rumeurs sur le Google Pixel 7

Pour ce qui est de l’écran, la publication du leaker reste assez vague et table sur une dalle de 6,2 à 6,4 pouces affichant en 20 :9, avec un poinçon en haut au centre. Mais l’on n’en sait pas plus pour le moment.

Même situation de flou en ce qui concerne les caractéristiques techniques de l’appareil. Hormis la présence du nouveau processeur maison Tensor, on ne peut jurer de rien sur cet aspect.

Pour plus d’infos au sujet du Google Pixel 7, il faudra donc attendre une nouvelle fuite potentielle et s’armer de patience jusqu’en septembre ou octobre 2022 pour une sortie officielle.