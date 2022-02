MWC 2022 : TCL dévoile sa nouvelle gamme de smartphones TCL 30 Séries à partir de 179 €

Pour le salon du Mobile World Congress qui se déroule actuellement à Barcelone, la marque TCL a décidé de frapper un grand coup en présentant 4 nouveaux smartphones pour la France : TCL 30 5G, TCL 30+, TCL 30 et TCL 30 SE qui seront disponibles à partir du mois de mars et dès 179 € pour le modèle le plus abordable. En voici tous les détails.

TCL profite donc du MWC 2022 de Barcelone pour dévoiler sa nouvelle gamme de smartphones TCL Série 30 composée de 4 nouveaux téléphones portables plutôt abordables puisque le mobile le plus accessible est proposé à 179 €.

Il s’agit du TCL 30 SE. Celui-ci est équipé de la puce MediaTek Helio G25 associée à 4 Go de mémoire vive et une capacité de stockage de 64 Go ou 128 Go, selon la version choisie. On peut compter sur la présence d’une batterie de 5000 mAh ce qui est très important pour une bonne autonomie qui devrait être assez conséquente. La charge l’est un peu moins puisque limitée à 10 watts.

Le TCL 30 SE dispose d’un capteur photo principal de 50 mégapixels avec deux capteurs de 2 mégapixels pour les prises de vue macro et le calcul de la profondeur de champ. L’écran est assez basique puisqu’il s’agit d’une dalle LCD sur 6,52 pouces avec une définition assez faible de 720x1600 pixels. Le mobile est compatible 4G, Wi-Fi n et NFC pour le paiement sans contact. Un lecteur d’empreinte digitale est installé à l’arrière du smartphone. Le TCL 30 SE est décliné en noir ou en bleu pour un prix de 179 € pour la version 64 Go et 199 € pour avoir 128 Go d’espace de stockage à partir du mois de mars.

Les caractéristiques techniques des autres smartphones de la série 30 de TCL

Ensuite, il y a le TCL 30. Un peu plus léger que le TCL 30 SE, 184 grammes contre 190 grammes, il est animé par le processeur MediaTek Helio G37 avec aussi 4 Go de RAM et 64 Go d’espace de stockage. Il embarque la même configuration photo qui est également partagée avec les modèles TCL 30+ et TCL 30 5G. Le TCL 30 a un objectif de 8 mégapixels à l’avant contre un 13 mégapixels pour les deux mobiles précédemment cités. En outre, ils disposent des mêmes écrans, à savoir une dalle AMOLED de 6,7 pouces avec une définition de 1080x2400 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz. L’appareil est compatible 4G, Wi-Fi n et NFC et profite d’un lecteur d’empreinte digitale sur le profil et de deux haut-parleurs pour un son stéréo. Le TCL 30 est proposé en noir ou en bleu pour un prix de 199 € dès le mois de mars.

C’est aussi pendant ce mois que le TCL 30+ sera proposé en boutique. Sa configuration est identique à celle du TCL 30 à la différence qu’il dispose de 128 Go de mémoire interne extensibles, comme les autres et que son capteur frontal soit un 13 mégapixels. Le smartphone TCL 30+ sera proposé à un prix de 229 €.

Enfin, le TCL 30 5G reprend les composants du TCL 30+ en y ajoutant la 5G grâce à son processeur MediaTek Dimensity 700 mais dispose d’une capacité de stockage interne moindre puisque de 64 Go, toujours extensibles via une carte mémoire micro SD. Notez également le Wi-Fi ac, plus performant que le Wi-Fi n des autres mobiles de la série TCL 30. Le smartphone TCL 30 5G sera disponible en avril pour un prix de 279 € avec ses 64 Go.