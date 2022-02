Le prix du Samsung Galaxy S20 FE n’a jamais été aussi bas !

La sortie du tout dernier Samsung Galaxy S21 FE a fait considérablement chuter le prix de son prédécesseur le Samsung Galaxy S20 FE. Nous ne l’avons jamais vu à un prix aussi bas depuis son lancement. Grâce à une remise immédiate de 110€, vous pouvez l’obtenir pour 449€ seulement chez Samsung. Voici les détails de cette offre promotionnelle incontournable.

Avec 110€ de remise immédiate le Samsung Galaxy S20 FE est en promotion à prix incroyable

Même avec la sortie du tout nouveau Samsung Galaxy S21 FE, son prédécesseur le Galaxy S20 FE reste un smartphone très intéressant. Il l’est encore plus depuis qu’il est en promotion ! En vous rendant sur le site web de Samsung, vous pourrez obtenir une remise immédiate de 110€ sur l’achat du Galaxy S20 FE. Cette promotion fait chuter son prix à 449€ seulement. Initialement, il était vendu à 559€. Faites une sacrée économie en l’achetant chez le constructeur lui-même. Vous êtes également assuré de réaliser un achat en toute sécurité et de recevoir un téléphone neuf et conforme.

Chez Samsung, pour 449€ vous pouvez choisir le coloris de votre mobile. Les 6 coloris différents sont proposés au même prix. En plus de la réduction immédiate, vous pouvez bénéficier d’une offre de reprise de votre ancien smartphone de 155€. Faites vite estimer votre téléphone, afin de connaître sa valeur. Vous pouvez le faire en ligne, en quelques minutes seulement. Vous trouverez également de nombreux accessoires sur le site de Samsung pour équiper votre Galaxy S20 FE.

Les caractéristiques techniques de l’incontournable Samsung Galaxy S20 FE

Le Samsung Galaxy S20 FE est disponible en six coloris différents : bleu, lavande, menthe, rouge, orange et blanc. Il a un poids de 190 g et a pour dimensions 159,8 x 74,5 x 8,44 mm. Pas de panique concernant l'étanchéité de votre portable, ce smartphone est certifié par la norme IP68, une protection contre les poussières et l'eau. Quant à la connectique, il comprend un port jack et un port USB Type-C 3.1. Le mobile est double SIM (nano SIM). Le smartphone Galaxy S20 FE est équipé d'un écran Super AMOLED de 6,50 pouces de diagonale, d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz et d'une définition de 2400 X 1080 px. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un lecteur d'empreinte digitale pour le déverrouiller.

La puce est appuyée par une RAM de 6 Go et par un espace de stockage de 128 Go. Ce SoC possède un processeur Exynos 990 8 cœurs cadencé à 2,73 GHz. Ce SoC est aussi doté d'une puce graphique Mali-G77 MP11. Du point de vue de la connectivité et du réseau, l'appareil est doté de la 4G ainsi que du wifi 6. Android 10 Q est installé sur le portable. Sur le plan de l'endurance, sa batterie intègre 4 500 mAh de capacité. Pour charger votre mobile à tout moment, vous apprécierez une charge rapide de 15 W et la charge sans fil.

Pour les amateurs de photo, quatre modules photos sont présents sur le Galaxy S20 FE, trois modules arrière et un à l'avant. L'objectif principal possède une résolution de 12 Mpx et une ouverture relative de f/1.8. En ce qui concerne le deuxième objectif arrière, il se caractérise par 12 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/2.2. Le dernier objectif arrière est doté quant à lui de 8 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/2.4. L'objectif avant se caractérise pour sa part par une résolution de 32 Mpx. Cet appareil embarque un stabilisateur optique. Enregistrez ou éditez des clips vidéo en 4K.