BON PLAN : Un forfait mobile 100Go à seulement 6.99€ par mois

Si vous êtes à l'affût d'une bonne affaire pour un nouveau forfait mobile, vous allez apprécier à coup sûr l'offre Le grand de Prixtel, neutre en CO2 et en promotion jusqu'au 8 mars prochain ! De 100Go à 140Go dès 6,99€ par mois, nous vous le présentons en détail dans cet article.

Prixtel : ses engagements environnementaux et son offre mobile flexible

Prixtel met à disposition jusqu'au 8 mars prochain inclus son forfait Le grand qui bénéficie d'une réduction mensuelle de 6€ la première année d'abonnement sur l'ensemble de ses paliers data !

Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore les forfaits de l'opérateur, le principe est simple. Chaque offre mobile se compose de trois paliers data vous permettant d'ajuster votre consommation de data en fonction de vos envies et de vos besoins d'un mois à l'autre. À chaque palier data est attribué un tarif spécifique. Prixtel propose donc un forfait flexible afin que vous puissiez payer le prix juste ! Celui qui nous intéresse aujourd'hui est le forfait Le grand qui propose de 100Go à 140Go d'internet en France métropolitaine avec des tarifs allant de 6,99€ à 12,99€ par mois (au lieu de 12,99€ à 18,99€ par mois). Notez que l'offre promotionnelle de l'opérateur prend effet à compter de votre souscription et court sur les 12 premiers mois, quelle que soit votre consommation data.

Sans engagement, vous pourrez résilier votre abonnement dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais à prévoir.

Chez Prixtel, il est aussi question d'engagements environnementaux. En effet, l'opérateur s'est investi depuis de nombreux mois maintenant dans une dynamique écoresponsable en mettant à la disposition des utilisateurs des forfaits neutres en CO2 (dioxyde de carbone). Pour ce faire, il s'attelle à mettre en œuvre des actions de reforestation du territoire national et de plantation d'arbres, notamment dans les départements du Maine-et-Loire et du Loir-et-Cher. Ces dernières visent à réduire, voire à compenser, les émissions de CO2 causées par l'utilisation des forfaits mobiles. L'objectif de Prixtel est ambitieux : compenser 100% des émissions de CO2 d'ici à 2050 ! Ainsi, il s'engage à accroître ses actions à mesure que les utilisateurs souscrivent à ses forfaits.

Les garanties du forfait Le grand

Avec l'offre Le grand, vous pourrez surfer sur le net en toute sérénité depuis la Métropole grâce aux 140Go fournis par l'opérateur. Plus précisément, voici comment se présente le forfait Le grand :

jusqu'à 100Go : 6,99€ par mois pendant 1 an puis 12,99€

pendant 1 an puis 12,99€ de 100Go à 120Go : 9,99€ par mois pendant 1 an puis 15,99€

pendant 1 an puis 15,99€ de 120Go à 140Go : 12,99€ par mois pendant 1 an puis 18,99€

Lorsque vous vous déplacez à travers l'Union européenne et les départements d'outre-mer, votre forfait vous accompagne puisque vous pourrez utiliser jusqu'à 20Go pour votre connexion internet depuis ces destinations ! Notez que l'usage de ces derniers sera déduit de votre enveloppe data globale.

En ce qui concerne les communications, vous aurez l'opportunité d'appeler et d'envoyer vos messages sans compter aussi bien depuis la Métropole que depuis les pays de l'Union européenne et les départements d'outre-mer. L'illimité ne sera cependant pas compris pour vos appels, SMS et MMS émis depuis la Métropole vers les numéros des DOM.