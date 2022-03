Ouverture des précommandes pour le smartphone le plus abordable Apple iPhone SE 2022

Après la présentation officielle qui a eu lieu ce mardi dernier, il est temps pour la firme américaine d’ouvrir la phase des précommandes pour son nouveau smartphone de milieu de gamme le plus abordable, l’iPhone SE 2022. Il est proposé à partir de 529 € et en voici tous les détails.

Lors d’une conférence virtuelle, Apple a pu présenter son smartphone de milieu de gamme, l’iPhone SE 2022 mais également une nouvelle tablette tactile et un nouvel ordinateur. C’est le premier produit qui nous intéresse ici surtout qu’aujourd’hui débute la phase de précommande. Ainsi, l’iPhone SE 2022 est décliné en noir, blanc ou rouge.

Il est proposé à un prix de 529 € pour la version 64 Go d’espace de stockage. Comptez sur un prix de 579 € pour 128 Go de mémoire interne et sur 699 € pour la version embarquant 256 Go.

Les précommandes sont valables à partir d’aujourd’hui, 14h (heure de Paris) et sont disponibles jusqu’au 18 mars mais, remarquons-le, sans offre particulière par Apple là où toutes les autres marques proposent des remises ou des accessoires gratuits à cette occasion. Neanmoins, en l'achetant aujourd'hui chez RED, vous profiterez d'une remise immédiate de 30€.



Esthétiquement, l’iPhone SE 5G 2022 reprend le design de son prédécesseur et ressemble énormément à l’iPhone 8. Il est doté d’un écran tactile sur une dalle LCD ce qui est en décalage avec la concurrence qui, même à partir du milieu de gamme propose désormais des appareils équipés d’un écran AMOLED plus qualitatif sur les couleurs et les noirs. La surface d’affichage ne change pas par rapport au précédent modèle et mesure 4,7 pouces avec une définition de 750x1334 pixels.

L’iPhone SE 2022 est aussi compact que son prédécesseur avec des dimensions de 138,4 mm de haut pour 67,3 mm de large et 7,3 mm d’épaisseur. Il fait 144 grammes sur la balance contre 148 grammes pour l’iPhone SE 2020.

Très puissant, autant que ses grand-frères avec sa puce A15 Bionic

L’une des principales nouveautés de cet iPhone SE 2022 est le fait qu’il embarque la nouvelle puce Apple A15 Bionic. Il s’agit du même processeur qui est installé au sein des iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max.

La version 2022 de l’iPhone SE est donc aussi puissante que ses grand-frères. L’autre grande différence et nouveauté, c’est sa compatibilité avec les réseaux de télécommunication 5G alors que le précédent était limité à la 4G. On peut bien sûr toujours compter sur un module Wi-Fi 6, du Bluetooth et du NFC pour le paiement sans contact.

L’iPhone SE 5G 2022 est certifié IP67 donc étanche à l’eau et à la poussière. Il dispose d’un lecteur d’empreinte digitale installé sur le bouton dédié TouchID en bas de l’écran.

Pour la partie photo, il est équipé d’un seul capteur à l’arrière de 12 mégapixels associé au traitement d’image propre à Apple. À l’avant, il y a un capteur de 7 mégapixels pour les selfies. Notez la possibilité de filmer avec une définition Ultra HD à 60 images par seconde. Apple promet également une stabilisation vidéo de qualité cinéma et une mise au point automatique continue. Le fabricant met également en avant une meilleure autonomie avec l’ancien modèle, sans plus de précision sur la capacité réelle et sa vitesse de charge.

Apple iPhone 8 acheter au meilleur prix Rue du Commerce

179,00 € Rue du Commerce

Amazon Marketplace 209,50 € acheter Amazon Marketplace

Fnac 249,00 € acheter Fnac Voir tous les prix