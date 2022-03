Le realme GT Neo 3 aura une charge très rapide à 150 watts et sera officiel demain en Chine

Souhaitant poursuivre sur sa lancée d’une croissance très rapide sur les marchés internationaux, la marque realme continue d’étoffer son offre de smartphones et doit officialiser le nouveau modèle realme GT Neo 3 pour la Chine avant une présentation pour l’Europe prochainement. Sa particularité réside dans le fait qu’il embarque une batterie pouvant supporter la charge à 150 watts ce qui en fait le mobile qui se charge le plus rapidement du marché.

Le design du nouveau smartphone realme GT Neo 3 reprend les codes du realme GT notamment avec des bandes blanches sur la partie arrière du mobile comme sur certaines voitures de course. Le fabricant annonce l’intégration du système de charge UltraDart Charging Architecture (UDCA) présenté lors du dernier salon MWC de Barcelone en février dernier. La marque promet un gain de charge de 50% en seulement 5 minutes. Actuellement, le Xiaomi Black Shark 4 et le Xiaomi 12 Pro sont capables d’encaisser une charge à 120 watts tandis que le Oppo Find X5 Pro accepte une charge à 80 watts. Le prochain OnePlus Nord 3 est attendu avec une charge de 150 watts, comme le realme GT Neo 3. Cette batterie peut, d’après le fabricant, conserver 80% de sa capacité de charge après 1600 cycles de charge, soit une durée de vie doublée par rapport aux modèles actuels.

Les autres caractéristiques techniques du realme GT Neo 3

Le nouveau smartphone realme GT Neo 3 est l’un premier à intégrer la puce MediaTek Dimensity 8100 gravée en 5 nm et embarquant 8 cœurs dont quatre sont cadencés à 2,85 GHz et quatre à 2 GHz. Il profite d’un écran de 6,7 pouces avec un lecteur d’empreinte digitale installé dessous et proposant une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz avec un taux d’échantillonnage tactile de 1000 Hz. Les bords de l’écran sont particulièrement fins avec, in fine, un très grand taux d’occupation frontal de la surface d’affichage par rapport au corps du smartphone. Le mobile est équipé d’un système de refroidissement par chambre à vapeur afin de contenir la surchauffe potentielle. On peut compter sur une mémoire vive au format LPDDR5 et de la mémoire interne à la norme UFS 3.1 pour des échanges les plus rapides possibles.

Le realme GT Neo 3 mesure 163,3x75,6 mm pour 8,2 mm d’épaisseur et pour un poids de 188 grammes. Il embarque un capteur photo principal de 50 mégapixels au dos avec un capteur grand-angle de 8 mégapixels et un objectif de 2 mégapixels. Pour les selfies, il y a un capteur de 16 mégapixels installé derrière le poinçon. Comme beaucoup, le realme GT Neo 3 est proposé avec 8 ou 12 Go de mémoire vive et une capacité de stockage de 128 ou 256 Go, selon la configuration choisie.