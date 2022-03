Durée Limitée : trois forfaits mobiles avec 50, 100 ou 200Go dès 4.90€ par mois à VIE

Découvrez ici toutes les infos sur les trois nouveaux forfaits mobiles lancés aujourd'hui chez le MVNO Syma Mobile. Ces trois super affaires avec 50, 100 ou 200Go de 4G à partir de 4.90€ par mois à VIE sont valables pour une durée limitée, ne perdez pas de temps !

4,90 €/mois pour un forfait mobile 50 Go

Le forfait Syma Mobile à moins de 5€ lancé aujourd'hui ne sera plus disponible après le 25 mars inclus. Pour profiter de cet abonnement de téléphone illimité avec 50Go de 4G sur le réseau SFR à seulement 4.90€ par mois à VIE, vous devez faire vite. Vous bénéficierez en plus de 4 Go d'internet lors de vos voyages en Europe et DOM. Par ailleurs avec, ce forfait de téléphone sans engagement, vous aurez en plus la possibilité d'appeler et d'envoyer des SMS/MMS sans compter dans l'Hexagone, depuis l'Outre-Mer et depuis l'UE.

150 Go à 9,90 €/mois

Syma Mobile met en promo un autre forfait de téléphone parfait pour les datavores, puisqu'il vous propose pas moins de 150 Go. Ne passez pas à côté de ce super bon plan : jusqu'au 25 mars, ce forfait de téléphone sans engagement vous est proposé au très bon tarif de 9,90 €/mois à vie,.

Avec ce forfait connécté à bas prix, vous disposerez de 150Go sur le réseau 4G de SFR en France métropolitaine ainsi que 5Go de données mobiles à consommer lors de vos voyages à l'étranger (UE/DOM). De plus, vous profiterez des appels, SMS et MMS illimités dans l'Hexagone, depuis les DOM et depuis l'UE. Avec ce forfait pas cher, vous pourrez également contacter vos proches sans compter vers plus de 100 destinations et les mobiles européens.

200 Go à 14,90 €/mois, ça vous branche ?

Pour le plus grand plaisir des gros consommateurs de données mobiles, Syma Mobile met en promo son offre mobile maxi data avec 200 Go. Ce forfait mobile 4G vous est proposé au tarif mini de 14,90 €/mois jusqu'au 25 mars. Le tout sans mauvaise surprise au bout de quelques mois, puisque cette super bonne affaire est valable à VIE.

Les 200 Go de data sont utilisables sur le réseau 4Gde SFR, et ce, en France métropolitaine. Par ailleurs, si ce forfait de téléphone illimité vous convainc, vous pourrez consommer 10 Go de data depuis l'Outre-Mer et depuis l'Union européenne. Les services offerts par cette offre mobile sans engagement incluent également des appels, SMS et MMS illimités, et ce, dans la métropole, depuis les DOM et depuis l'UE. Vous pourrez aussi appeler à votre guise depuis la France vers les fixes de 100 destinations et les mobiles européens.