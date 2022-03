Bon Plan : un smartphone Samsung Galaxy vraiment pas cher, à 166€ seulement !

Vous êtes à la recherche d’un bon plan pour acheter un smartphone Samsung vraiment pas cher ? Nous avons trouvé l’offre qu’il vous faut chez Amazon ! En effet, le Samsung Galaxy A12 est en promotion à 166€ seulement. Avec un rapport qualité prix imbattable, vous ne serez pas déçus par ses performances.

Le Samsung Galaxy A12 est en promotion à 166€ seulement

Après la promotion faisant chuter le prix du Xiaomi Redmi Note 10s, c’est maintenant au tour du Samsung Galaxy A12 d’être à petit prix. Si vous avez un petit budget pour changer de téléphone mais que vous souhaitez tout de même bénéficier de la qualité Samsung, son Galaxy A12 devrait vous plaire. En ce moment, il est vraiment pas cher chez Amazon car il bénéficie d’une promotion de -12%. Vous pouvez ainsi l’acheter à 166€ au lieu de 189€. Economisez 23€ sur l’achat de votre nouveau smartphone.

Le vendeur de ce smartphone est Samsung lui-même. En effet, nous l’avons découvert à 166€ sur la boutique Samsung d’Amazon. Vous êtes assurés de recevoir un téléphone conforme et de qualité. De plus, avec Amazon la livraison et les retours sont gratuits. Réalisez ainsi votre achat en toute sérénité ! Un paiement en 4 fois vous est aussi proposé si vous le souhaitez.

Les caractéristiques techniques du très abordable Samsung Galaxy A12

Le Samsung Galaxy A12 en promotion chez Amazon se décline en noir. Il a un poids de 205 g et a pour dimensions 164 x 75.8 x 8.9 mm. Sur le plan des connecteurs, il est doté d'un port jack et d'un port USB Type-C 2.0. Vous pourrez utiliser les cartes nano SIM sur votre appareil. Le smartphone Galaxy A12 est équipé d'un écran LCD de 60 Hz de taux de rafraîchissement, d'une diagonale de 6,50 pouces et de 1600 X 720 px de définition. À noter que l'écran est aussi enrichi d'un capteur d'empreinte digitale.

Voici quelques informations qui intéresseront les photographes passionnés : cinq objectifs sont présents sur le Galaxy A12, quatre à l'arrière, un module frontal. L'objectif principal se caractérise par une résolution de 48 Mpx et par une ouverture relative de f/2.0. Le deuxième objectif arrière intègre pour sa part une résolution de 5 Mpx et une ouverture relative de f/2.2. Au niveau du troisième objectif arrière, il est doté de 2 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/2.4. Quant à lui, le dernier objectif arrière possède 2 Mpx de résolution et une ouverture relative de f2. 4. L'objectif avant est doté, lui, d'une résolution de 8 Mpx. Par le biais de ce portable, vous pourrez lire ou enregistrer des vidéos en 1080p.

Du point de vue des performances, le mobile opte pour la puce Helio P35. Cette puce est dotée d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,35 GHz. L'appareil propose également une puce graphique PowerVR GE8320. Côté RAM, ce SoC offre un espace de 4 Go et d’un espace de stockage de 64 Go. Du côté connectivité et réseau, le mobile est équipé de la 4G ainsi que du wifi 802.11 b/g/n. L'appareil utilise Android 10 Q. La batterie de ce smartphone est équipée d'une capacité de 5 000 mAh. Pour recharger votre portable à tout moment, profitez d'une charge rapide de 15 W.