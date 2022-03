Le Xiaomi Redmi Note 10s est à prix canon grâce à une double remise

Aujourd’hui grâce à une double remise, le Xiaomi Redmi Note 10s est à prix canon chez Rakuten ! Déjà en promotion à -8%, en rajoutant le code promo RAKUTEN5, son prix chute encore de 5€ supplémentaires. Cette double promotion vous permet d’acheter ce smartphone Xiaomi à 214€ seulement. Découvrez tout de suite comment en profiter !

La fiche technique du très abordable Xiaomi Redmi Note 10s

En lisant notre test du Xiaomi Redmi Note 10s, vous saurez tout sur ce smartphone. Celui présenté en promotion est de couleur grise. Il a un poids de 179 g et mesure 160,5 x74, 5x8, 3 mm. Côté étanchéité, ce smartphone est certifié par la norme IP53 : il résiste aux dépôts de poussière et présente une protection contre la pluie. Un port jack et un port type-C 2.0 sont disponibles sur l'appareil. Deux cartes Nano peuvent être embarquées. Le smartphone Redmi Note 10s est doté d'un écran Super AMOLED de 2400 X 1080 px de définition, d'une diagonale de 6,43 pouces et d'un taux de rafraîchissement de 60 Hz. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un capteur d'empreinte digitale.

Le mobile embarque la puce Helio G95. L'appareil intègre un processeur 8 cœurs cadencé à 2,2 GHz ainsi qu'une puce graphique Qualcomm Adreno 612. Il offre un espace de 6 Go de RAM et un espace de stockage de 128 Go. Sur le plan réseau et connectivité, le portable est équipé de la 4G ainsi que du wifi 5 (ac). La version Android 11 est installée sur l'appareil. Sa batterie propose 5 000 mAh de capacité. Pour recharger votre portable à tout moment, la batterie est compatible avec la charge rapide 33 W.

Cinq objectifs sont présents sur le Redmi Note 10s du côté de l'appareil photo, quatre à l'arrière, un module frontal. L'objectif principal se caractérise par 64 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/1.9. Pour sa part, le deuxième objectif arrière est doté d'une résolution de 8 Mpx et d'une ouverture relative de f/2.2. Le troisième objectif arrière possède, lui, 2 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.4. En ce qui concerne le dernier objectif arrière, il a une résolution de 2 Mpx et une ouverture relative de f2. 4. L'objectif avant propose quant à lui 8 Mpx de résolution. Le Redmi Note 10s vous permettra également de réaliser ou lire des vidéos en 4K. Un stabilisateur électronique vous assurera des photos d'exception.