Trois nouveaux forfaits illimités avec 60, 100 ou 150Go de 4G à moins de 10€ par mois à VIE

Retrouvez ici toutes les infos sur les nouveaux forfaits de téléphone à prix cassé de l'opérateur Syma Moibile. Les promotions irrésistibles de 60 à 150Go dès 4.90€ par mois à VIE sont valables jusqu'au 5 avril inclus.

Le bon plan à ne pas rater : le forfait mobile 60 Go à 4.90€ par mois à VIE

Le nouveau forfait mobile à moins de 5€ de l'opérateur Syma Mobile est très avantageux. Si vous cherchez un abonnement de téléphone complet et sans hausse de prix au bout de quelques mois, cette offre est faite pour vous.

Jusqu'au 5 avril, ce forfait de téléphone sans engagement comprenant 60Go et l'illimité vous offert au super prix de 4,90 €/mois à VIE. Vous profiterez d'une confortable enveloppe Web de 60Go à consommer sur le réseau 4G de SFR en France et 4 Go en Europe et DOM. Pour les communications, les appels, SMS et MMS sont à volonté en France métropolitaine, depuis l'Outre-Mer et depuis l'Union européenne.

Craquez pour 100 Go à 6,90 €/mois à VIE

Syma Mobile est encore plus généreux avec cette série spéciale 100Go à seulement 6.90€ par mois à VIE et pas seulement la première année.

En optant pour ce forfait pas cher, vous pourrez consommer 100 Go de data sur le réseau 4G de SFR dans l'Hexagone. Par ailleurs, ce forfait mobile illimité inclut 5 Go de data depuis l'Outre-Mer et depuis l'Union européenne. Vous pourrez profiter aussi d'appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, depuis les DOM et depuis l'UE. Et depuis la France, vos appels sont illimités vers les fixes de 100 destinations et les mobiles européens.

Le maxi forfait avec 150 Go à 9,90 €/mois

Pour le plus grand plaisir des datavores, Syma Mobile vous offre son abonnement mobile maxi data avec 150 Go à moins de 10€. Si vous souscrivez à ce forfait de téléphone sans engagement avant le 5 avril, vous bénéficierez d'un tarif exceptionnel de 9,90 €/mois à VIE.

Cette offre inclut 150 Go de data sur le réseau 4G de SFR (5G à 5€ en option), et ce, dans la métropole. De plus, l'opérateur vous alloue 7 Go en voyage en Europe et DOM. De plus, en vous décidant pour cette offre mobile illimitée, vous pourrez profiter d'appels, SMS et MMS illimités dans l'Hexagone, depuis les DOM et depuis l'UE. Vous bénéficierez aussi des appels illimités depuis la France vers 100 destinations et mobiles européens.