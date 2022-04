Top 5 des forfaits mobiles en promotion à maximum 5€

Vous êtes à l'affût d'un bon plan pour changer votre forfait mobile ? Alors découvrez notre top 5 des forfaits sans engagement bénéficiant d'un tarif préférentiel la première année, voire sans condition de durée, avec les opérateurs Prixtel, Syma Mobile, NRJ Mobile, RED by SFR et Bouygues Telecom !

Prixtel : de 20Go à 40Go dès 4,99€

Prixtel met à disposition jusqu'à ce mardi 5 avril, 23h59, son forfait sans engagement Le petit, neutre en CO2 et en promotion la première année d'abonnement ! En effet, ce dernier bénéficie d'une réduction de 5€ sur l'ensemble de ses paliers data.

Ainsi, pour profiter de 20Go d'internet* en France, vous devrez vous acquitter de 4,99€ par mois au lieu de 9,99€ pendant 1 an ! Vous voyagez au sein de l'Union européenne et des DOM ? L'opérateur prévoit 10Godédiés à cet usage ainsi que l'illimité pour communiquer, valable également depuis la France métropolitaine.

*premier palier data

Syma Mobile : 60Go à 4,90€ sans condition de durée

Chez Syma Mobile, vous pouvez souscrire à son forfait pas cher Le cinq jusqu'au mardi 5 avril inclus. Ce dernier est à seulement 4,90€ par mois - sans condition de durée - et vous offre jusqu'à 60Go pour surfer sur le net en France métropolitaine, dont 4Go utilisables depuis l'Europe* et les DOM !

Si vous souhaitez appeler et envoyer vos messages sans compter en France comme à l'étranger*, c'est possible avec ce forfait grâce à l'illimité prévu par votre forfait Le cinq.

*UE (DOM inclus) + Norvège, Liechtenstein, Islande

NRJ Mobile : 7Go à 4,99€ même après la première année

La série limitée de NRJ Mobile est disponible jusqu'au 13 avril inclus. Celle-ci vous permettra de profiter de 7Go pour la somme de 4,99€ par mois, tarif avantageux valable sans condition de durée !

Vous pourrez disposer de cette enveloppe data aussi bien depuis la Métropole que depuis les pays de l'Union européenne et les DOM. De même, l'illimité vous permettra de communiquer comme bon vous semble depuis l'ensemble de ces destinations.

RED by SFR : 5Go à prix rond

RED by SFR met en avant son forfait RED 5Go à 5€ par mois sans condition de durée jusqu'à ce lundi 4 avril inclus.

En plus des 5Go dédiés à votre connexion en France métropolitaine, vous bénéficierez de 6Go lors de vos séjours au sein de l'Union européenne et des DOM. Ce forfait inclut l'illimité pour communiquer depuis l'ensemble des zones précitées et vous donne la possibilité de souscrire à l'option "20Go depuis UE/DOM, USA, Canada" pour 5€ par mois en supplément.

Bouygues Telecom : 5Go à 4,99€ sans condition de durée

Également disponible jusqu'à ce lundi soir, la série spéciale B&You 5Go bénéficie d'un tarif préférentiel valable même après la première année d'abonnement et dont le montant est fixé à 4,99€ par mois !

En souscrivant à cette offre B&You, vous pourrez naviguer sur la toile en France comme en Europe - DOM inclus - à hauteur de 5Go. L'opérateur vous permet en outre de bénéficier de l'illimité pour les appels, SMS et MMS émis depuis ces destinations.