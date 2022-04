Le OnePlus 10 Pro est maintenant disponible moins cher que la concurrence

Après plusieurs mois d’attente et une phase de précommande, le nouveau smartphone haut de gamme OnePlus 10 Pro est enfin disponible en boutique. Offrant d’excellentes performances, une partie photo particulièrement aboutie, un écran d’exception et une autonomie qui se veut très bonne, il reste moins que les concurrents disposant de configurations proches.

Officialisé en janvier pour le marché chinois et après s’être montré lors du salon MWC de Barcelone fin février, début mars, le nouveau smartphone OnePlus 10 Pro a été présenté pour les autres marchés le 31 mars. Depuis, la marque a organisé une phase de précommande permettant aux premiers acheteurs du mobile de profiter d’accessoires offerts et donc d’un prix préférentiel sur l’appareil. Désormais, les précommandes sont terminées mais cela signifie qu’il est possible de trouver le smartphone en boutique physique ou en ligne. Le nouveau smartphone OnePlus 10 Pro en version 8+128 Go est proposé à un prix de 919 € alors qu’il faut compter 999 € pour profiter d’une version 12+256 Go. Cela reste moins cher que le Xiaomi 12 Pro, le Oppo Find X5 Pro, le Samsung Galaxy S22 Plus ou l’iPhone 13 Pro. Le OnePlus 10 Pro est proposé en noir ou en vert.

Une offre spéciale pour les possesseurs d’un OnePlus One

Du 31 mars jusqu’au 4 avril, OnePlus organisait une opération spéciale pour ceux qui possèdent ou ont possédé un OnePlus One. Ils pouvaient se rendre sur le site OnePlus.com afin d’avoir une chance de gagner un bon d’achat de 2 990 € à utiliser sur la boutique en ligne OnePlus – c’est-à-dire au moins 10 fois le prix original du OnePlus One. OnePlus a ainsi offert à 100 propriétaires de OnePlus One un bon d’achat de 2 990 € et à 500 propriétaires de tout autre appareil OnePlus un bon d’achat d’une valeur maximale de 719 €. La campagne Power of Ten est à présent terminée. Elle était ouverte à tous les propriétaires de OnePlus en Europe, en Inde et en Amérique du Nord, via la plateforme Red Cable Club.

Techniquement parlant, qu’est-ce qu’il y a dedans ?

Il est animé par une puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 avec 8 ou 12 Go de mémoire vive, sans possibilité d’étendre la capacité de stockage interne qui est fixée à 128 Go pour la première version et 256 Go pour la deuxième. L’appareil s’appuie sur un écran AMOLED incurvé de 6,7 pouces LTPO 2.0 HDR10+ 120 Hz avec une définition de 1440x3216 pixels. Il est compatible 5G, Wi-Fi 6, NFC et Bluetooth. Il est certifié étanche et dispose d’une batterie de 5000 mAh supportant la charge à 80 watts, sans fil à 50 watts et inversée. Il y a une configuration photo de 48+50+8 mégapixels à l’arrière avec un module ultra grand-angle sur 150 degrés et un zoom optique 3,3x. Il y a un capteur de 32 mégapixels à l’avant. L’appareil mesure 163x73,9 mm pour une épaisseur de 8,6 mm et un poids de 200 grammes. Le OnePlus 10 Pro est animé par Android 12 avec une surcouche logicielle OxygenOS 12.