La meilleure offre pour un Xiaomi POCO X4 Pro 5G vraiment pas cher !

Les promotions sur les smartphones Xiaomi ne manquent pas en ce moment. Si vous êtes à la recherche d’un bon plan pour acheter le Xiaomi POCO X4 Pro au meilleur prix, nous avons trouvé l’offre qu’il vous faut ! Son prix est en effet en baisse chez Fnac aujourd’hui. Découvrez vite comment profiter de cette offre exceptionnelle.

Une promotion fait chuter le prix du Xiaomi Poco X4 Pro chez Fnac

Après vous avoir présenté la promotion exceptionnelle concernant le Xiaomi Redmi Note 11, intéressons nous maintenant au très performant Xiaomi POCO X4 Pro 5G. Vous pouvez lui aussi le trouver à petit prix en ce moment. C’est chez Fnac que vous le trouverez au meilleur prix aujourd’hui ! Avec une réduction immédiate de -10%, son prix chute de 30€. Vous pouvez donc acheter le POCO X4 Pro à 269€ seulement au lieu de 299€ habituellement. C’est donc le moment idéal pour changer de smartphone sans se ruiner.

En plus de bénéficier d’une belle remise en commandant votre téléphone Xiaomi chez Fnac, profitez également d’une livraison à domicile gratuite et rapide. Le retrait en magasin est également disponible. Le petit plus du moment, c’est l’abonnement offert de 4 mois à Deezer Premium ou Famille. Idéal pour écouter vos musiques préférées sur votre Xiaomi.

Pour quoi acheter l’excellent Xiaomi POCO X4 Pro ?

Le Xiaomi Poco X4 Pro 5G proposé à l'achat en promotion est disponible en deux couleurs différentes : bleu et jaune. Il a un poids de 205 g et a pour dimensions 164.19 x 76.1 x 8.12 mm. Côté étanchéité, ce smartphone est certifié par la norme IP53 : il présente une protection contre la poussière et résiste à la pluie. Un port jack et un port USB Type-C 2.0 sont disponibles sur l'appareil. Deux cartes nano SIM peuvent être utilisées. Au niveau de l'affichage, l'écran du smartphone Poco X4 Pro est équipé d'une dalle Amoled avec 6,67 pouces de diagonale, une définition de 2400 X 1080 px et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. À noter que l'écran est aussi enrichi d'un capteur d'empreintes digitales pour le déverrouiller.

Voilà quelques infos qui intéresseront les mordus de photo : quatre modules photos sont présents sur le Poco X4 Pro, trois à l'arrière, un module frontal. L'objectif principal est doté de 108 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/1.9. En ce qui concerne le deuxième objectif arrière, il possède 8 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.2. Le dernier objectif arrière intègre, lui, une résolution de 2 Mpx et une ouverture relative de f/2.4. L'objectif avant se caractérise quant à lui par une résolution de 16 Mpx. Le Poco X4 Pro vous permettra par ailleurs de filmer des vidéos en 1080p.

Sous le capot, l'appareil opte pour une puce Snapdragon 695, épaulée par une RAM de 8 Go et par un espace de stockage de 256 Go. Cette puce est dotée d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,2 GHz. Le mobile propose également une puce graphique Adreno 619. D'un point de vue du réseau et de la connectivité, le portable est équipé de la 4G et de la 5G ainsi que du wifi 5 (ac). Android 12 est installé sur l'appareil. Pour recharger votre portable à tout moment, la batterie est compatible avec la charge rapide 67 W. Sur le plan de l'autonomie, la batterie de ce smartphone est dotée de 5 000 mAh de capacité.