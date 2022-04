Top 3 des forfaits mobile avec 60Go à moins de 7€ sur le réseau Bouygues Telecom ou SFR

Vous êtes à la recherche d'un forfait avec 60Go d'internet à prix cadeau, mais ne savez pas lequel choisir parmi toutes les offres proposées ? Découvrez dans cet article notre top 3 des forfaits 60Go sans engagement et en promotion avec les opérateurs Prixtel, Cdiscount Mobile et Auchan Télécom !

Prixtel et son forfait Le grand à partir de 6,99€

Le forfait Le grand de Prixtel bénéficie jusqu'au mardi 12 avril prochain d'une réduction mensuelle de 6€ la première année d'abonnement, et ce, sur l'ensemble de ses paliers data. Ainsi, pour disposer de 60Go* en France métropolitaine sur le réseau SFR, il faudra vous acquitter de 6,99€ par mois pendant 1 an au lieu de 12,99€ !

Si vous êtes amené à voyager à l'étranger, l'opérateur prévoit jusqu'à 20Go utilisables depuis l'Union européenne et les DOM. Du côté des communications, cette offre mobile neutre en CO2 vous fera profiter de l'illimité depuis l'ensemble de ces destinations comme depuis la Métropole.

* de 60Go à 100Go / 60Go = premier palier data

Cdiscount Mobile et sa série limitée 60Go

Chez Cdiscount Mobile, la série limitée 60Go sur le résseau Bouygues Telecom est à 6,99€ par mois pendant 1 an avant de retrouver son tarif initial, à savoir 14,99€ par mois ! Pour en profiter, vous devrez vous décider avant lundi prochain, le 11 avril, minuit.

Lorsque vous vous déplacez à travers l'Union européenne, les DOM, mais aussi en Norvège, en Islande et au Liechtenstein, votre forfait vous permettra de vous connecter à hauteur de 10Go. Vous bénéficierez également de l'illimité depuis l'ensemble des zones précitées pour communiquer sans compter.

Auchan Télécom et son offre 60Go à prix réduit

Auchan Télécom, de son côté, met en avant encore jusqu'à demain soir, 23h59, une série limitée avec 60Go en France métropolitaine sur le réseau Bouygues Telecom pour la somme de 6,99€ par mois même après la première annéed'abonnement ! En effet, vous profitez de 9€ de remise mensuelle sur le tarif de base du forfait 60Go.

Ce forfait pas cher vous offrira la possibilité d'appeler et d'envoyer vos messages sans compter en France métropolitaine, depuis les départements d'outre-mer et plus largement depuis les pays de l'Union européenne.