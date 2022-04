Forfait mobile : Derniers instants pour craquer pour la promo Free Mobile

La série Free Mobile 90Go à prix mini est sur le point de se terminer. Si vous voulez faire des économies sur votre forfait mobile, ne passez pas à côté de ce bon plan dont voici tous les détails !

La Série Free Mobile 90Go à prix mini

La Série Free Mobile avec 90Go de 4G à moins de 12€ est encore valable jusqu'à ce soir 23h5. Si vous voulez faire des économies sur votre facture mobile et bénéficier d'un max d'avantages, c'est le moment de craquer. Dans le détail, le quatrième opérateur vous propose son offre à seulement 11.99€ par mois la première année. Ensuite, l'abonnement migre automatiquement vers le forfait Free 5G à 19,99€ par mois. Si vous êtes clients à une Freebox, vous bénéficierez d'une réduction sur le tarif mensuel. Cet abonnement Free est sans engagement de durée, vous restez donc libre de modifier votre contrat avant le changement.

Que nous offre cette série limitée ?

Avec cette série Free Mobile, vous disposerez de 90Go de 4G/4G+ depuis la France métropolitaine ainsi qu'un accès au Free WiFi en illimité. Au sein de l'Europe et des départements d'outre-mer, l'opérateur vous octroie 10Go d'internet pour vous permettre de rester connecté. En ce qui concerne les appels, SMS et MMS, ils sont illimités aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis l'Europe et les DOM. En bonus, Free vous offre un accès gratuit au service Free Ligue 1 Uber Eats avec votre smartphone.