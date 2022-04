Le Google Pixel 6a sera très certainement présenté en mai pendant la conférence I/O

Après des Pixel 6 et Pixel 6 Pro qui semblent avoir remporté un certain succès mais qui ont encore des problèmes avec quelques bugs recensés çà et là, le géant américain s’apprêterait à dévoiler officiellement le mobile de milieu de gamme, le Pixel 6a. Cela se passerait pendant la conférence I/O organisée par Google le 11 et 12 mai prochain. Il vient d’être repéré sur les listes de la FCC américaine.

Les informations concernant le prochain smartphone de Google, le Pixel 6a sont plutôt nombreuses. Dès la fin de l’année dernière, des uites montraient ce à quoi pourrait ressembler cet appareil avec des rendus particulièrement réalistes. Début mars, il est passé sous l’outil de mesure de performances, Geekbench, livrant ainsi quelques détails sur sa fiche technique et exposant au monde entier la présence d’un chipset Google Tensor à bord. Avec une telle puce, pour son segment de marché qu’est le milieu de gamme, cela en ferait l’un des smartphones les plus puissants. La progression des tests et des examens continue puisqu’il vient d’être repéré sur le site de l’autorité de certification américaine FCC.

Une compatibilité 5G évidente

La liste FCC mentionne la présence de quatre références du Google Pixel 6a. Il y a HX7AS, GB17L, G1AZG et GB62Z. L’un d’entre eux profite de la compatibilité 5G mmW tandis que les autres sont uniquement 5G. Sans surprise, ils sont compatibles Bluetooth et NFC pour le paiement sans contact et l’appairage avec d’autres dispositifs situés à proximité. Le passage auprès de la FCC signifie que l’appareil (et ses déclinaisons) ne sont plus très loin d’une présentation officielle. Tout le monde pense à une levée de voile lors de la prochaine conférence I/O organisée par Google les 11 et 12 mai. Le géant américain doit y annoncer les nouveautés en matière de développement de son système Android et d’autres mais pourrait également en profiter pour dévoiler une montre connectée et le Pixel 6a.

Quelles autres caractéristiques ?

Pour les autres caractéristiques techniques, le Google Pixel 6a est attendu avec un écran AMOLED de 6,2 pouces avec une fréquence de 90 Hz et un lecteur d’empreinte sous la surface d’affichage. Le chipset Google Tensor serait associé à 6 Go de mémoire vive et une capacité de stockage de 128 Go. Il serait alimenté par une batterie de 4500 mAh supportant la charge à seulement 20 watts. Pour les photos, à l’arrière, il y aurait un capteur principal de 12,2 mégapixels et un objectif ultra grand-angle de 12 mégapixels. Espérons que le Pixel 6a sera aussi largement distribué que les Pixel 6 et Pixel 6 Pro et non pas seulement sur certains marchés.