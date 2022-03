Le Google Pixel 6a sera aussi puissant que les autres Pixel 6 et Pixel 6 Pro embarquant la puce Tensor

En fin d’année dernière, Google lançait les Pixel 6 et Pixel 6 Pro, deux modèles haut de gamme. Prochainement, il devrait proposer un appareil de milieu de gamme, le Pixel 6a. Il vient d’être repéré sous Geekbench livrant quelques détails sur certaines caractéristiques techniques dont voici tous les détails.

Les smartphones Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro sont d’excellents smartphones mais qui semblent être touchés par plusieurs bugs repérés ici ou là. Prochainement, il devrait être rejoint par le modèle de milieu de gamme, le Pixel 6a. Celui-ci vient remplacer le Pixel 5a afin de proposer un téléphone portable qui puisse répondre aux attentes de nombreux utilisateurs à la recherche d’un appareil performant capable de réaliser de belles photos et ayant un prix abordable. Il y a quelques mois maintenant, le site 91mobiles.com publiaient des visuels de ce qui pourrait bien être le design du futur Pixel 6a. Désormais, c’est à la faveur d’un passage sous l’application de mesure de performances Geekbench qu’on en sait un peu plus sur ses caractéristiques techniques.

Un chipset Google Tensor à bord du Pixel 6a

Ainsi, le prochain smartphone Google Pixel 6a aura des lignes très proches des Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Il proposerait une large bande à l’arrière qui occuperait toute la largeur du smartphone et qui intégrerait deux capteurs photo et un flash LED. Grâce à son passage sous Geekbench, nous pouvons affirmer que le Pixel 6a sera équipé d’un processeur Google Tensor, soit le même chipset qui est présent dans les Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Cette intégration est très logique puisque le géant américain s’est efforcé de produire (avec Samsung) son propre Soc afin de permettre des optimisations inédites, qu’il la décline pour d’autres appareils afin d’amortir ses investissements en recherche et en développement.

Avec ce chipset, le Google Pixel 6a pourrait être l’un des smartphones les plus puissants dans son segment de marché vu qu’il est attendu à un prix inférieur à 400 €. Les résultats Geekbench indiquent que le smartphone testé embarque 6 Go de mémoire vive alors que le Pixel 6 dispose de 8 Go de RAM. Concernant la configuration photo, contrairement aux précédentes rumeurs, il semble faire consensus que le Pixel 6a disposera d’un capteur de 12 mégapixels comme principal, un Sony IMX363 et d’un objectif secondaire de 16 mégapixels pour les prises de vue en mode ultra grand-angle.