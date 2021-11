Des rendus réalistes de ce qui pourrait être le futur Google Pixel 6a montrent l’abandon de la prise casque

Les nouveaux smartphones Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro sont disponibles depuis quelques semaines et il est désormais temps de se tourner vers la suite. Cela devrait se concrétiser sous la forme d’un autre téléphone mobile, plus accessible, le Pixel 6a dont OnLeaks et le site 91mobiles.com viennent de publier des rendus réalistes montrant un design assez similaire et, comme ses grands frères, abandonne la prise audio jack.

Les smartphones Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro sont désormais une réalité et disponibles à la vente. Ils sont animés par Android 12 et profitent d’une configuration musclée et d’un design clivant notamment à cause de leur barre d’appareils photo installée dans le dos qui occupe toute la largeur de l’appareil. Prochainement, Google devrait présenter un autre téléphone mobile. Baptisé Pixel 6a, celui-ci arborerait un design extrêmement proche de celui des Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Mais, à l’image du Pixel 5 et contrairement au Pixel 4a 5G, le Pixel 6a devrait perdre sa prise audio jack, absente aussi sur les Pixel 6 et Pixel 6 Pro. C’est du moins ce que croit savoir OnLeaks qui a publié sur le site 91mobiles.com des rendus réalistes de ce qui pourrait bien être le prochain Pixel 6a de Google.

Un design similaire aux Pixel 6 et Pixel 6 Pro

Les images publiées sur le site 91mobiles montrent effectivement un design pour le Pixel 6a qui est très proche des autres modèles Pixel 6, toujours avec cette barre d’appareils photo sur la totalité de la largeur du smartphone. L’appareil modélisé semble intégrer deux capteurs photo et un flash. Les rendus montrent un port USB-C, un haut-parleur sur le profil inférieur et le tiroir des cartes SIM sur le côté gauche. Il n’y a pas de prise audio jack 3,5 mm pour brancher un casque.

On remarque également le poinçon pour le capteur photo frontal installé tout en haut, au centre de l’écran. Celui-ci devrait s’appuyer sur une dalle AMOLED de 6,2 pouces, soit une diagonale plus petite que celle des Pixel 6 et Pixel 6 Pro qui s’étirent sur 6,7 pouces. Espérons qu’elle profite d’une fréquence de 120 Hz, pour offrir des défilements fluides. Pour son fonctionnement, les spéculations vont bon train. En effet, il est difficile d’envisager l’intégration de la nouvelle puce Google Tensor dans un mobile abordable et il n’est pas certain que l’entreprise américaine développe une version à bas coût de son Soc. Il se pourrait donc que Google fasse appel à un fournisseur tiers pour ce modèle spécifiquement, mais il est encore très tôt pour avoir des affirmations sur ce point.

Une présentation attendue pas avant l’été 2022

En effet, il reste encore beaucoup de temps avant une possible présentation du Pixel 6a par Google. En effet, le Pixel 5a (réservé aux Etats-Unis et au Japon) n’est disponible que depuis le milieu du mois d’août 2021. Beaucoup parient pour une annonce à cette période, en 2022 pour le Pixel 6a. D’ici là, nous aurons très certainement l’occasion de revenir sur les possibles caractéristiques techniques et physiques de l’appareil.