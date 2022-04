Top 5 des forfaits mobiles à 5€

Vous êtes à la recherche d'un forfait mobile à prix mini ? Ça tombe bien, nous vous présentons dans cet article une sélection de 5 forfaits à maximum 5€ par mois, sans engagement, avec de 5Go à 20Go d'internet... Découvrez-les sans plus attendre !

Prixtel : le forfait Le petit dès 4,99€

Chez Prixtel, vous avez encore quatre jours, soit jusqu’au 19 avril, pour profiter de son forfait pas cher Le petit - neutre en CO2 - bénéficiant d'une réduction mensuelle de 5€ la première année d'abonnement, et ce, quel que soit le palier data que vous utiliserez !

Ainsi, pour disposer de 20Go (premier palier data), vous verserez la somme de 4,99€ par mois pendant 1 anau lieu de 9,99€ ! Lors de vos séjours au sein de l'Union européenne et des DOM, votre forfait vous fournira 10Go. Notez que l'usage de ces derniers sera décompté de votre enveloppe data globale. Du côté des communications, vous profiterez bien entendu de l'illimité aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis l'UE et les DOM.

Syma Mobile : le forfait 20Go à 4,90€

En ce moment, l’opérateur Syma Mobile met à disposition son forfait Le cinq à seulement 4,90€ par mois sans condition de durée !

Avec celui-ci, vous pourrez vous connecter à hauteur de 20Go en France métropolitaine et utiliser jusqu'à 4Go (inclus) lorsque vous vous déplacez à travers l'Europe et les DOM. Vous bénéficierez en outre de l'illimité pour communiquer sans compter en France métropolitaine comme depuis l'ensemble des destinations précitées. Sachez que l'opérateur vous offre la possibilité de profiter de l'illimité pour appeler et envoyer vos messages également depuis la Métropole vers les DOM. Quelques options payantes sont disponibles pour agrémenter votre offre mobile, n'hésitez pas à vous renseigner.

NRJ Mobile : la série limitée 7Go à 4,99€

De son côté, NRJ Mobile vous fait profiter de sa série limitée jusqu'à ce mercredi 20 avril, 23h59.

Celle-ci propose 7Go utilisables en France métropolitaine, depuis les DOM et plus largement lorsque vous vous trouvez en Europe. Cette série limitée vous coûtera la somme de 4,99€ par mois sans limitation de durée ! Notez que vous pourrez par ailleurs appeler et envoyer vos messages à votre guise depuis l'ensemble des destinations mentionnées.

RED by SFR : le forfait BIG RED 5Go

Chez RED by SFR, vous pouvez souscrire au forfait sans engagement RED 5Go en versant 5€ par mois sans condition de durée si vous vous décidez avant mercredi 20 avril prochain, minuit !

En plus des 5Go dédiés à votre connexion internet en France métropolitaine, vous disposerez de 6Go supplémentaires utilisables depuis l'Union européenne et les DOM. Vous bénéficierez également de l'illimité depuis ces dernières zones. De plus, depuis la Métropole, vous pourrez appeler les numéros des DOM, excepté vers ceux de Mayotte, sans vous limiter. L'option "20Go depuis UE/DOM, USA, Canada" est par ailleurs disponible avec ce forfait. Elle vous coûtera 5€ supplémentaires chaque mois.

Bouygues Telecom : la série spéciale Very B&You 5Go

À l'instar du forfait précédemment présenté, la série spéciale Very B&You de Bouygues Telecom est en promotion jusqu'au 20 avril prochain, 23h59.

Son tarif s'élève à 4,99€ par mois - même au-delà de la première année d'abonnement - et ses garanties vous permettront de disposer de 5Go partout en Europe ainsi que de l'illimité pour communiquer comme bon vous semble depuis la Métropole comme depuis l'Europe et les DOM !