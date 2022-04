Le Xiaomi 11T 5G est encore moins cher grâce à un code promo exclusif !

Le mercredi est le jour des promotions smartphones chez Rakuten ! Le Xiaomi 11T 5G n’échappe pas à une baisse de prix aujourd’hui. Grâce à un code promo, il est encore moins cher. Il est maintenant disponible pour 304.99€ au lieu de 569€. On vous explique tout de suite comment faire pour bénéficier de ce tarif exceptionnel.

Le Xiaomi 11T profite d’une double promotion pour être à petit prix

Après vous avoir présenté une promotion concernant le Xiaomi Redmi Note 10 Pro, nous avons choisi de vous parler d’un autre smartphone Xiaomi qui est lui aussi en promotion. Grâce à une double promotion, le Xiaomi 11T 5G est encore moins cher aujourd’hui et aujourd’hui seulement chez Rakuten. Déjà affiché avec une réduction incroyable de -41%, un code promo exclusif valable seulement ce jour fait encore baisser son prix. Grâce au code RAKUTEN30, économisez 30€ supplémentaires. Ainsi, vous pouvez acheter le 11T à 304.99€ au lieu de 569€. Ce code n’est valable que ce mercredi 20 avril.

Ce qui est génial chez Rakuten, c’est que vos achats vous rapportent de l’argent ! L’achat du Xiaomi 11T vous rapportera 16.69€ sur votre cagnotte. Vous pourrez utiliser cette dernière lors de votre prochain achat sur le site. Une livraison gratuite et un paiement en plusieurs fois est mis à votre disposition. Sachez que le code RAKUTEN30 est valable pour tout achat de 299€ sur l’ensemble du site. N’hésitez pas à consulter l’ensemble des promotions concernant les smartphones.

Les caractéristiques impressionnantes du Xiaomi 11T 5G

Le Xiaomi 11T en promotion est gris comète. Il a un poids de 203 g et mesure 164,1 x 76,9 x 8,8 mm. Sur le plan des connecteurs, il inclut un port USB Type-C 2.0. Cet appareil est dual SIM (nano SIM). L'écran Amoled du 11T, smartphone de Xiaomi, possède une dalle avec 6,67 pouces de diagonale, une définition de 2400 X 1080 px et 120 Hz de taux de rafraîchissement. À noter que l'écran est également enrichi de la reconnaissance faciale pour le déverrouiller et d'un capteur d'empreinte digitale.

En ce qui concerne les performances, ce mobile est équipé de la puce MediaTek Dimensity 1200. L'appareil est doté d'un processeur 8 cœurs cadencé à 3 GHz. Ce dernier intègre par ailleurs une puce graphique Mali G77 MC9. Il offre un espace de 8 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go. D'un point de vue connectivité et réseau, le portable est doté de la 5G ainsi que du wifi 6. L'appareil fonctionne sous Android 11. Ce smartphone est équipé d'une batterie d'une capacité de 5 000 mAh avec charge rapide 67 W.

Quatre modules photos sont présents sur le 11T, trois à l'arrière, un module frontal. L'objectif principal se caractérise par 108 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/1.75. Le deuxième objectif arrière propose pour sa part une résolution de 8 Mpx et une ouverture relative de f/2.2. Pour ce qui est du dernier objectif arrière, il est doté de 5 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/2.4. L'objectif avant se caractérise, lui, par une résolution de 16 Mpx. Ce mobile est doté d'un stabilisateur électronique. Réalisez ou éditez vos clips vidéo en 4K.