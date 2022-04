Fin des promotions BIG RED sur les forfaits mobiles RED by SFR

C'est le dernier jour pour profiter des forfaits proposés dans le cadre du BIG RED chez RED by SFR ! De 5Go à 200Go d'internet, avec ou sans la 5G, une option pour communiquer et se connecter au-delà de l'Union européenne ; (re)découvrez sans plus attendre les forfaits du BIG RED présentés dans cet article !

RED by SFR et THE BIG RED L'opérateur RED by SFR a lancé son opération THE BIG RED depuis quelques jours déjà permettant aux intéressés de souscrire à l'un des trois forfaits RED avec 5Go, 100Go et 200Go d'internet. Ces derniers sont en promotion et disponibles jusqu'à ce soir, 23h59 ! Sans engagement, ils pourront être résiliés à tout moment et sans aucuns frais à votre charge. Par ailleurs, les forfaits du BIG RED vous ouvre l'accès au service RED TV, et ce, gratuitement. Aussi, l'opérateur vous permet d'agrémenter vote offre mobile avec deux options. La première est disponible seulement avec les offres RED 100Go et 200Go. Il s'agit de l'option "vitesse 5G" à 5€ par mois. La seconde concerne l'option "20Go depuis UE/DOM, USA, Canada". Celle-ci est valable pour les trois forfaits du BIG RED et coûte également la somme de 5€ par mois. Vous pourrez alors naviguer sur le web à hauteur de 20Go ainsi que communiquer comme bon vous semble depuis l'ensemble de ces destinations. De 5Go à 200Go dès 5€ Quelle que soit l'offre BIG RED que vous choisirez, vous aurez l'opportunité de profiter de l'illimité pour appeler et envoyer vos messages à votre convenance depuis la France métropolitaine comme depuis les pays de l'Union européenne et les DOM. La première offre est le forfait RED 5Go à 5€ par mois. Vous bénéficierez alors de 5Go en France métropolitaine et de 6Go supplémentaires utilisables lors de vos séjours à travers l'UE et les DOM. Vous souhaitez faire le plein de data ? Deux choix s'offrent à vous : 13€/mois : 100Go en France, 14Go utilisables depuis l'UE et les DOM

en France, 14Go utilisables depuis l'UE et les DOM 15€/mois : 200Go en France, 17Go utilisables depuis l'UE et les DOM