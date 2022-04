Forfait mobile illimité : craquez pour la promo 80Go à 6.99€ de Prixtel

Parce qu'il n'est pas toujours évident de trouver un forfait mobile adapté à ses envies et à ses besoins parmi toutes les offres existantes, nous vous proposons de découvrir dans cet article le forfait Le grand de Prixtel. Celui-ci se démarque à bien des égards : une offre neutre en CO2, de 80Go à 130Go d'internet et à prix réduit la première année si vous vous décidez avant le 26 avril prochain !

Prixtel : une offre mobile en promotion et neutre en CO2

L'opérateur Prixtel met à disposition jusqu'au 26 avril prochain inclus son forfait Le grand à prix cassé la première année suivant votre souscription ! Nous vous présentons en détail les garanties de cette offre en seconde partie d'article. Sans engagement, vous aurez la possibilité de résilier dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais votre abonnement.

Tout d'abord, pour celles et ceux qui ne connaissent encore l'opérateur, voici quelques informations à son sujet et sur son fonctionnement. Les forfaits mobiles proposés par Prixtel sont flexibles. En effet, chaque forfait se compose de trois paliers data permettant aux utilisateurs de varier leur consommation internet chaque mois, selon leurs besoins et leurs envies. Chacun de ses paliers bénéficie en outre d'un tarif spécifique permettant également aux abonnés de payer le prix juste !

Par ailleurs, avec son label bas-carbone, l'opérateur met en avant des forfaits neutres en CO2. Pour ce faire, Prixtel met en place diverses actions dont la principale consistait à planter des milliers d'arbres - des chênes et des pins - au sein de son parc dédié à cet usage, situé dans le département du Loir-et-Cher. L'opérateur a souhaité développer sa dynamique écoresponsable en souhaitant compenser 100% des émissions de dioxyde de carbone (CO2) causées par l'utilisation des forfaits mobiles et l'activité de l'entreprise d'ici 2040 ! De plus, il accompagne les professionnels qui voudraient eux aussi jouer un rôle dans la compensation de leurs émissions de CO2 liées à leurs activités agricoles. Vous trouverez plus amples renseignements sur les actions visées par Prixtel sur le site officiel de l'opérateur.

Enfin, soyez rassuré, l'opérateur saura vous accompagner tout au long de votre contrat mobile. Il a en effet obtenu la première place du podium dans le cadre d'un sondage organisé par le magazine Capital sur la qualité de son service client !

Le forfait Le grand : de 80Go à 130Go dès 6,99€

Avec le forfait Le grand, vous pourrez surfer sur le net à hauteur de 130Go en France métropolitaine et profiter de 20Go lorsque vous voyagez à travers les pays de l'Union européenne ou encore dans les départements d'outre-mer. L'usage de ces gigas sera chaque mois déduit de votre enveloppe data globale.

Voici plus précisément comment se présente le forfait Le grand :

jusqu'à 80Go : 6,99€ par mois pendant 1 an puis 12,99€

pendant 1 an puis 12,99€ de 80Go à 100Go : 9,99€ par mois pendant 1 an puis 15,99€

pendant 1 an puis 15,99€ de 100Go à 130Go : 12,99€ par mois pendant 1 an puis 18,99€

Pour rappel, la réduction mensuelle de 6€ est valable la première année d'abonnement, quelle que soit votre consommation de data en Métropole.

Du côté des communications, vous aurez l'opportunité d'appeler et d'envoyer vos messages sans vous limiter aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis les DOM et plus largement l'Union européenne ! Veuillez noter que les appels, SMS et MMS émis depuis la Métropole en direction des DOM seront décomptés en hors-forfait.