Bouygues met le paquet : nouvelles promotions Very B&You pas chères sur ses forfaits mobiles

Alerte nouveautés en perspective dès aujourd'hui chez B&You ! Trouver un forfait mobile est un véritable jeu d'enfants avec cet opérateur. Tic tac tic tac, ces super bons plans s'autodétruiront le 25 avril alors ne tardez pas pour en profiter !

Cédez pour le forfait 5 Go à 4,99 €/mois !

Vous n'utilisez quasiment pas internet sur votre mobile ? B&You ne vous a pas oublié, et met en promo une mini offre 5 Go. En optant pour le forfait B&You, vous aurez la possibilité de consommer 5 Go de data sur le réseau de Bouygues en France métropolitaine, depuis les départements d'Outre-mer et depuis l'Union européenne.

Son tarif ? À peine 4,99 €/mois au lieu de 9,99 €/mois sans condition de durée, pour un max d'avantages !

Un forfait mobile boosté 100 Go à 12,99 €/mois seulement

Nous vous avons déniché un super bon plan pour un abonnement de téléphone 100 Go ! Cette promotion est à saisir chez B&You ! Ses 100 Go de data vous permettront d'utiliser votre mobile en toute tranquillité, et ce dans l'Hexagone. Avec ses 15 Go de data (inclus) sur le réseau de Bouygues, et ce, depuis l'Outre-Mer et depuis l'UE, le forfait B&You va en plus vous convaincre. Par ailleurs, si cet abonnement de téléphone illimité vous séduit, vous pourrez profiter d'appels, SMS et MMS illimités dans la métropole, depuis les Outre-Mer et depuis l'Union européenne.

Et ce n'est pas tout : ce forfait mobile sans engagement vous est offert au super prix de 12,99 €/mois au lieu de 19,99 €/mois jusqu'au 25 avril. Cette promo est valable sans condition de durée : pas de tarif qui double après quelques mois !

14,99 €/mois pour 200 Go de data

Si vous cherchez une offre mobile 200 Go, voilà une bonne affaire qui ne vous laissera pas indifférent. Où retrouver cette promotion ? Chez B&You bien sûr ! Avec ses 200 Go de data, et ce, en France métropolitaine, l'abonnement B&You a tout pour vous convaincre. Ce forfait de téléphone illimité comprend également 15 Go de data (inclus) sur le réseau de Bouygues depuis les DOM et depuis l'UE. De plus, avec ses appels, SMS et MMS illimités, et ce, dans l'Hexagone, depuis les DOM et depuis l'UE, ce forfait de téléphone sans engagement va en séduire plus d'un.

Jusqu'au 25 avril, cet abonnement mobile 4G+ est commercialisé au prix mini de 14,99 €/mois au lieu de 22,99 €/mois. Le mieux, c'est que cette bonne affaire est valable sans condition de durée !