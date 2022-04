Dernier jour pour les promos forfaits mobiles Very B&You à prix cassés de Bouygues Telecom

Attention ! Dernières minutes avant la fin des promos irrésistibles Very B&You chez Bouygues Telecom. Pour profiter d'un forfait mobile sans engagement à prix tout doux, c'est le moment ou jamais ! 5Go, 100Go ou 200Go dès 4.99€ par mois, découvrez ces trois bonnes affaires dans la suite de cet article !

100 Go pour 12,99 €/mois, ça vous dit ?

L'opérateur Bouygues Telecom met en promo une maxi offre 100 Go. Ce forfait de téléphone 4G vous est offert au super tarif de 12,99 €/mois jusqu'au 25 avril : ne passez pas à côté de cette promo ! Le tout sans prix qui double au bout de quelques mois, puisque cette super bonne affaire est valable sans condition de durée !

En craquant pour cette super affaire, vous profiterez de 100 Go d'internet sur le réseau 4G de Bouygues, et ce, dans la métropole. Par ailleurs, si ce forfait mobile illimité vous intéresse, vous bénéficierez de 15 Go de data depuis l'Outre-Mer et depuis toute l'Union européenne. Les services offerts par cette offre mobile sans engagement incluent également des appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, depuis les DOM et depuis l'UE.

Craquez pour un maxi forfait 200 Go à 14,99 €/mois

Si vous êtes à la recherche d'un abonnement mobile ultra connecté, voilà une promotion qui a de quoi vous séduire. Bouygues Telecom propose en effet une offre mobile avec 200 Go de 4G à seulement 14.99€ par mois et pas seulement la première année.

Les 200Go sont valables sur le réseau 4G de Bouygues Telecom dans l'Hexagone. De plus, 15 Go sont inclus depuis l'Outre-Mer et depuis l'UE. Avec ce forfait B&You, vous aurez tout le loisir d'appeler et d'envoyer des SMS/MMS à volonté en France métropolitaine, depuis les départements d'Outre-mer et depuis l'Union européenne.

Le mini forfait 5 Go pour 4.99€/mois

Vous êtes en quête d'un forfait mobile avec peu d'internet mobile ? Bouygues Telecom met à disposition un mini abonnement 5Go à seulement 5€ par mois et sans condition de durée.

Ce forfait pas cher vous permettra de profiter de 5 Go sur le réseau 4G de Bouygues Telecom, mais aussi de bénéficier des appels et SMS illimités en France métropolitaine, depuis l'Outre-Mer et depuis l'Union européenne.