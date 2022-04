Les Xiaomi 12S et Xiaomi 12S Pro avec un processeur puissant Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+ en préparation

La marque Xiaomi semble vouloir continuer à étoffer sa gamme de smartphone et plus particulièrement au niveau des modèles haut de gamme avec l’arrivée prochaine sur le marché des Xiaomi 12S et Xiaomi 12S Pro qui seraient dotés d’une puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+, une version boostée du processeur le plus puissant pour les mobiles sous Android.

Actuellement, Xiaomi propose les smartphones Xiaomi 12 et Xiaomi 12 Pro mais ils devraient être rapidement rejoints par trois autres mobiles de la série 12. Nous avons déjà largement évoqué le Xiaomi 12 Ultra qui doit être le modèle le plus abouti de la marque, servant de véritable vitrine technologique. Il sera proposé avec le nouveau processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+ qui doit être annoncé par le fondeur américain. Cet élément porte également la référence SM8475 et consiste en une version optimisée, overclockée, de la puce Snapdragon 8 Gen 1 que l’on trouve à bord des modèles haut de gamme depuis début janvier. Il devrait être prochainement présenté par Qualcomm et les premiers appareils qui en seront dotés pourraient être proposés dans le courant du mois de juin en boutique. Outre Xiaomi, d’autres marques travaillent également avec Qualcomm pour intégrer ce chipset au sein de leurs mobiles les plus avancés, comme Lenovo (pour Motorola) ou encore Samsung.

Pas d’autres caractéristiques connues mais le détail d’un Xiaomi 12 Lite 5G

Concernant les autres caractéristiques techniques des Xiaomi 12S et Xiaomi 12S Pro, pour le moment, nous n’avons plus d’informations et il va peut-être falloir attendre encore quelques semaines avant d’en savoir plus, à la faveur de quelques indiscrétions qui pourraient tomber avant la présentation officielle. En attendant, il se murmure qu’une version plus abordable du Xiaomi 12 serait aussi en préparation avec le Xiaomi 12 Lite 5G. Là, pour le coup, plusieurs personnes pensent savoir qu’il aura un écran AMOLED de 6,55 pouces avec une définition 1080x2400 pixels avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Il serait animé par une puce Qualcomm Snapdragon 778G avec 6 ou 8 Go de mémoire vive et 128 ou 256 Go d’espace de stockage. Il disposerait d’une configuration de 64+8+5 mégapixels fonctionnant sous Android 12 avec une surcouche logicielle MIUI 13.