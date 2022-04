Xiaomi 12 Ultra : tout ce que l’on sait sur ce futur smartphone, caractéristiques, prix, date de disponibilité

La marque Xiaomi a récemment annoncé les Xiaomi 12 et Xiaomi 12 Pro mais un autre modèle devrait être prochainement présenté : le Xiaomi 12 Ultra. Vitrine technologique pour la marque, date de sortie, fiche technique, prix, voici tout ce que nous savons à son sujet.

Il y a quelques semaines maintenant, Xiaomi lançait en France les modèles Xiaomi 12 et Xiaomi 12 Pro après une présentation quelques mois plus tôt en Chine. Le même schéma devrait se reproduire pour le prochain fer de lance de la marque, le Xiaomi 12 Ultra. Il est attendu pour le mois de mai en Chine. Il devrait ensuite être proposé sur d’autres marchés et nous l’attendons de pied ferme en France. Si on garde les délais, il pourrait être disponible d’ici à cet été en boutique et en ligne. Les deux mois de vacances seraient plutôt un frein à la bonne commercialisation de l’appareil.

Quel design pour le Xiaomi 12 Ultra ?

Concernant le design du Xiaomi 12 Ultra, le mobile aurait un bloc optique circulaire qui occuperait une très grande partie du dos du smartphone et qui dépasserait légèrement par rapport à la coque arrière. Le partenaire Leica y est mentionné. Plusieurs capteurs seraient intégrés avec un module principal installé au centre. Le Xiaomi 12 Ultra est pressenti pour avoir trois finitions. La première serait avec un dos en céramique, un matériau extrêmement résistant, deux fois plus que le verre. La seconde serait une finition en verre, la plus abordable. Entre les deux, il se pourrait qu’une version en cuir végétalien soit également prévue pour apporter une touche de luxe au produit comme d’autres smartphones avant lui, à l’image des Huawei Mate X2, realme GT, Oppo Find X2 Pro, Vivo X60 Pro+ ou le LG G4, par exemple. Le site LetsGoDigital a publié plusieurs rendus ce que la rédaction pense être les lignes du prochain smartphone ultime de Xiaomi.

Quelle fiche technique pour le Xiaomi 12 Ultra ?

Concernant les caractéristiques techniques, le mobile sera très certainement animé par le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus, la version boostée du Snapdragon 8 Gen 1 et dont nous attendons l’annonce officielle de la part du fondeur. Il devrait y avoir un maximum de mémoire vive. Le Xiaomi 12 Ultra pourrait disposer d’un écran AMOLED QHD avec une fréquence adaptative de 120 Hz et profiter d’une batterie de 4900 mAh. Il pourrait supporter la charge rapide 120 watts, comme le Xiaomi 12 Pro. Pour la partie photo, le Xiaomi 11 Ultra est l’un des meilleurs photophones selon le classement DxOMark et gageons que la marque entend bien hisser son successeur au moins à ce niveau, voire au-dessus. Pour cela, elle devrait équiper son prochain flagship avec les éléments les plus aboutis avec un traitement logiciel optimisé. Le partenaire photo Leica est de la partie. Pour les objectifs, il y aurait un module principal de 50 mégapixels, un modèle Sony de 1 pouce. Il y aurait aussi un module ultra grand-angle de 48 mégapixels et un autre de 48 mégapixels encore, capable de proposer un zoom optique 5x.

Pour le prix, bien malin qui pourrait donner celui des différentes déclinaisons du Xiaomi 12 Ultra mais le constructeur devra certainement se montrer particulièrement féroce car les autres fabricants ont déjà presque tous sorti leurs appareils haut de gamme auxquels il va venir se mesurer. L’annonce officielle pour le Xiaomi 12 Ultra devrait intervenir courant mai en Chine et cela nous donnera une tendance pour une commercialisation future chez nous.