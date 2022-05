Dernier jour pour profiter des forfaits mobiles RED en promotion dès 5€ par mois

Si vous êtes à l'affût d'un bon plan pour changer votre abonnement mobile, ne passez pas à côté des forfaits en promotion RED de RED by SFR ! Ces derniers sont encore disponibles jusqu'à ce soir 23h59 et vous offrent jusqu'à 200Go à prix cadeau sans condition de durée ; découvrez-les en détail dans cet article !

Fin des promotions forfaits mobiles de RED by SFR

RED by SFR avait lancé il y a quelques jours déjà quatre offres mobiles bénéficiant d'un tarif avantageux qui restera valable sans limitation de durée avec de 5Go à 200Go d'internet. Sans engagement, ces offres pourront être résiliées à tout moment et sans frais à débourser. Il est encore possible d'en profiter en vous décidant avant ce soir, minuit !

Pour vous permettre d'agrémenter votre offre mobile, l'opérateur met à disposition l'option "20Go depuis UE/DOM, USA, Canada" au prix de 5€ par mois. Avec celle-ci, vous disposerez de 20Go utilisables depuis l'ensemble des destinations précitées ainsi que la possibilité d'y communiquer sans compter.

Pour les forfaits RED 80Go, 120Go et 200Go, vous pouvez souscrire à l'option "vitesse 5G", également pour 5€ supplémentaires chaque mois !

De 5Go à 200Go dès 5€ par mois

Pour les petits budgets et/ou les petites consommations de data, le forfait RED 5Go est idéal. À 5€ par mois, il vous offrira 5Go utilisables depuis la France métropolitaine ainsi que 6Go supplémentaires afin que vous puissiez rester connecté lors de vos séjours au sein de l'UE et des DOM.

Vous souhaitez bénéficier davantage de data ? Trois forfaits RED s'offrent à vous :

13€/mois : 80Go en France métropolitaine, 12Go utilisables depuis l'UE et les DOM

en France métropolitaine, 12Go utilisables depuis l'UE et les DOM 15€/mois : 120Go en France métropolitaine, 15Go utilisables depuis l'UE et les DOM

en France métropolitaine, 15Go utilisables depuis l'UE et les DOM 19€/mois : 200Go en France métropolitaine, 17Go utilisables depuis l'UE et les DOM

Bien entendu, avec l'ensemble de ces forfaits, vous pourrez appeler et envoyer vos SMS/MMS à votre guise aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis l'étranger (UE/DOM).