Duel de forfait mobile 150Go : Syma Mobile à 10.90€ à VIE ou NRJ Mobile à 10.90€ pendant un an ?

Vous voulez changer de forfait mobile pour faire le plein de data mais sans trop dépenser ? Ça tombe bien, dans cet article nous vous présentons un duel d'abonnement de téléphones en promotion avec 150Go d'internet à seulement 10.90€ par mois à VIE ou pour une période de 12 mois. Quel opérateur choisir : Syma Mobile ou NRJ Mobile ?

Les forfaits 150Go de Syma Mobile et NRJ Mobile

Les opérateurs Syma Mobile et NRJ Mobile proposent chacun un forfait mobile avec 150Go d'internet à prix choc. Ces deux offres mobiles à moins de 11€ par mois sont sans engagement de durée, vous restez donc libre de changer à tout moment d'opérateur ou de forfait.

Si vous voulez profiter de l'une de ces promos détaillées un peu plus bas, vous avez jusqu'au 3 mai inclus pour ouvrir une nouvelle ligne. Vous profiterez du réseau 4G de SFR en optant pour l'offre Syma Mobile à 10.90€ par mois à VIE et du réseau 4G de Bouygues Telecom avec la Série Spéciale NRJ Mobile à 10.99€ pendant 1 an.

Syma Mobile 150Go : Une offre valable à VIE sur le réseau SFR

Syma Mobile propose jusqu'au 03 mai inclus une super affaire pour vous équiper d'un forfait XXL. Son offre spéciale avec 150Go de données mobiles sur le réseau SFR est vendue au prix de 10.90€ par mois et pas seulement la première année. Ce forfait pas cher vous permettra de profiter en plus des 150Go en France, de 8Go utilisables depuis l'UE et les DOM de même qu'en Islande, en Norvège et au Liechtenstein. Depuis ces dernières destinations, il vous sera également possible de communiquer sans compter. Les appels, SMS et MMS sont aussi à volonté en France et vous pourrez aussi profiter des appels illimités depuis la France vers 100 destinations et les mobiles européens inclus. Par ailleurs, ce forfait Syma Mobile vous offre la possibilité de profiter du réseau 5G pour la somme supplémentaire de 5€ par mois.

NRJ Mobile 150Go : une offre sur le réseau Bouygues Telecom

En promotion jusqu'au 03 mai inclus, le forfait 150Go de NRJ Mobile est à 10,99€ par mois la première année avant de repasser à son tarif mensuel initial qui s'élève à 18,99€ !

Le forfait de NRJ Mobile vous fournit donc 150Go de 4G sur le réseau Bouygues Telecom en France, dont 13Go dédiés à votre connexion internet lors de vos séjours à l'étranger (Union européenne et DOM).

Avec ce forfait sans engagement, vous profiterez de l'illimité pour vos appels, SMS et MMS aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis l'Europe et les DOM.