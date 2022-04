Free Mobile s'engage à maintenir ses tarifs pour 5 ans !

Si l'on pouvait se poser la question d'une éventuelle augmentation des tarifs sur les forfaits sans engagement de Free Mobile, à l'instar de nombreux opérateurs, il n'en est rien ! En effet, le directeur de Free Mobile a lui-même annoncé aux inquiets qu'il s'engageait à ne pas accroitre le prix de ses abonnements téléphoniques mobiles. On vous explique tout cela dans cet article !

Une augmentation en vue pour le tarif des forfaits mobiles

Nous l'avons tous remarqué, la vie coûte de plus en plus chère. Qu'il s'agisse d'une évolution "classique" - que l'on appelle plus communément l'inflation - ou d'une décision délibérée d'un organisme, les factures que nous avons à régler chaque mois sont pour certaines bien plus onéreuses qu'auparavant. On peut alors légitimement se poser la question au regard de nos abonnements téléphoniques. En effet, les abonnements mobiles constituent une part des dépenses non négligeable dans un budget mensuel, ce qui s'explique notamment par le fait que chaque personne du foyer dispose généralement d'un smartphone nécessitant un forfait.

Ainsi, de nombreux articles en ligne ont circulé sur l'augmentation du tarif des forfaits mobiles. Cela a été confirmé par des données fournies par l'ARSEP - Autorité des Régulations des Communications Électroniques. Cette dernière a pu noter une augmentation moyenne de 3,2% de l'ensemble des tarifs des abonnements mobiles sur l'année 2021. Cela correspond à un prix moyen de 16€ par mois pour un abonnement.

Free Mobile se démarque des autres opérateurs

Qu'en est-il de l'opérateur Free Mobile ? Le directeur de ce dernier, Xavier Niel, s'est publiquement exprimé à ce sujet, sur un ton présidentiel. En effet, dans une vidéo publiée sur compte Twitter de l'opérateur, Monsieur Niel a rappelé au public sa ligne de conduite depuis le lancement de Free Mobile en 2012 et notamment le fait que les tarifs des forfaits proposés sont restés inchangés, malgré l'inflation et les fluctuations économiques traversées.

Il assure qu'à ce jour, Free Mobile ne souhaitait pas suivre la tendance et s'engage à ne pas faire évoluer ses prix au cours du prochain quinquennat ; de quoi rassurer les utilisateurs ainsi que les futurs abonnés quant à leur budget téléphonie !