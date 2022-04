Le Xiaomi POCO F3 est à prix canon grâce à une double promotion !

Nous n’avons jamais vu le Xiaomi POCO F3 à un prix aussi bas depuis son lancement. Grâce à une double promotion son prix est en chute libre chez Rakuten aujourd’hui ! Déjà affiché avec une réduction de -26%, un code promo supplémentaire fait encore d'avantage baisser son prix. Découvrez dès maintenant comment l’acheter à 275€ seulement.

Le Xiaomi POCO F3 est à prix incroyable aujourd’hui

Après vous avoir parlé de l’iPhone 12 en promotion, nous devions absolument vous faire part de la double promotion concernant le Xiaomi POCO F3. Nous l’avons découvert à prix incroyable chez Rakuten aujourd’hui. Déjà affiché avec une réduction immédiate de -26% et donc disponible à 295€, vous avez encore la possibilité de le payer moins cher. En effet, aujourd’hui et aujourd’hui seulement, Rakuten lance son code promo RAKUTEN20. Economisez 20€ supplémentaires des 149€ d’achat. Vous pouvez donc acheter le POCO F3 à 275€ seulement au lieu de 399€.

Comme toujours chez Rakuten, vos achats vous rapportent de l’argent. En achetant chez ce marchand votre smartphone POCO F3, recevez 14.75€ sur votre cagnotte. Vous pourrez la dépenser lors de votre prochain achat. Vous aurez une nouvelle bonne raison de vous faire plaisir ! La livraison gratuite à domicile et le paiement en plusieurs fois sont mis à votre disposition pour vous faciliter la vie.

De nombreux smartphones profitent de ce code promo pour être à tout petit prix. Nous vous conseillons d'y jeter un oeil.

Les caractéristiques du Xiaomi POCO F3 en promotion

Le Xiaomi Poco F3 à prix canon est noir. Il pèse 196 g et a pour dimensions 163.7 x 76.4 x 7.8 mm. Sur le plan des connecteurs, il comprend un port USB Type-C 2.0. L'appareil est compatible avec une carte nano SIM. Le smartphone Poco F3 possède un écran AMOLED avec 120 Hz de taux de rafraîchissement, une diagonale de 6,67 pouces et une définition de 2400 X 1080 px. À noter que l'écran est aussi enrichi d'un lecteur d'empreinte digitale pour vous authentifier et d'un système de reconnaissance faciale.

Quatre objectifs sont présents sur le Poco F3 pour tout ce qui est photos et vidéos, trois à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal se caractérise par 48 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/1.8. En ce qui concerne le deuxième objectif arrière, il intègre une résolution de 8 Mpx et une ouverture relative de f/2.2. Le dernier objectif arrière propose quant à lui 5 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.4. Pour sa part, l'objectif frontal est doté d'une résolution de 20 Mpx. Le Poco F3 vous permettra également de filmer des clips vidéo en 4K@30 IPS. Un stabilisateur électronique vous assurera des photos d'exception.

Du côté des performances, le portable opte pour une puce Snapdragon 870, appuyée par une RAM de 6 Go et par un espace de stockage de 256 Go. Ce SoC intègre un processeur 8 cœurs cadencé à 3,2 GHz ainsi qu'une puce graphique Adreno 650. Pour ce qui est de la connectivité et du réseau, le mobile propose la 5G ainsi que le wifi 6. Android 11 est installé sur l'appareil. Côté endurance, sa batterie de 4 520 mAh de capacité se recharge avec la charge rapide 33 W.