Le prix du Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus n’a jamais été aussi bas que pendant Les French Days !

Avec Les French Days qui ont débutés hier, les promotions sur les smartphones sont assez incroyables. Nous n’avons jamais vu le prix du Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus aussi bas que pendant cette période promotionnelle. Une réduction de -24% ainsi qu’un code promo font considérablement chuter son prix. On vous explique tout dès maintenant.

Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus est à prix canon pendant les French Days

A la recherche de la meilleure promotion pour un smartphone pas cher pendant les French Days ? Nous avons trouvé l’offre qu’il vous faut ! Le tout dernier Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus est à prix canon chez Rakuten aujourd’hui. A la remise affichée de -24%, s’ajoute un code promo de 20€. En cumulant les deux vous pouvez obtenir une remise immédiate de 130€. Pour en profiter, renseignez le code INN20300 dans votre panier. Au final, achetez le Redmi Note 11 Pro Plus pour 319€ au lieu de 449€. Attention, avec un tarif aussi bas, les stocks sont certainement très limités.

L’achat de ce smartphone Xiaomi chez Rakuten vous fera gagner 33.90€ sur votre cagnotte. Vous pourrez utiliser cette dernière pour effectuer un nouvel achat. Elle est valable sur l’ensemble du site. La livraison gratuite est disponible ainsi qu’un paiement en plusieurs fois avec une mensualité à partir de 19.31€/mois.

Les détails techniques du nouveau Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus

Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G en promotion pendant les French Days est vert forêt. Il pèse 204 g et a pour dimensions 163.35x 76.19x 8.34 mm. Côté étanchéité, ce smartphone est certifié par la norme IP53 : il est protégé contre la poussière et l'eau. Un port jack et un port USB Type-C 2.0 sont disponibles sur l'appareil. Le mobile est compatible avec les cartes nano SIM. L'écran AMOLED Dot Display du Redmi Note 11 Pro+ 5G, smartphone de Xiaomi, intègre un taux de rafraîchissement de 120 Hz, 6,67 pouces de diagonale et une définition de 2400 X 1080 px. À noter que l'écran est par ailleurs doté d'un système de reconnaissance faciale pour vous authentifier et d'un capteur d'empreinte digitale.

Sous le capot, ce portable est équipé d'une puce Mediatek Dimensity 920. L'appareil est équipé d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,5 GHz. Ce SoC propose également une puce graphique ARM Mali-G68 MC4. D'un point de vue RAM, ce SoC offre un espace de 6 Go. Du côté réseau et connectivité, l'appareil est doté de la 4G et de la 5G ainsi que du wifi 6 (Ax). L'appareil fonctionne sous Android 11. Ce smartphone est doté d'une batterie de 4 500 mAh de capacité. Pour charger votre portable en un rien de temps, tirez parti de la charge rapide 120 W.

Cinq objectifs sont présents sur le Redmi Note 11 Pro 5G pour tout ce qui est photos et vidéos, quatre à l'arrière et un à l'avant pour capturer vos plus beaux selfies. L'objectif principal possède 108 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/1.9. Le deuxième objectif arrière est doté, lui, d'une résolution de 8 Mpx et d'une ouverture relative de f/2.4. Quant au troisième objectif arrière, il intègre une résolution de 2 Mpx et une ouverture relative de f/2.4. Le seul objectif frontal propose pour sa part 16 Mpx de résolution. Sur le plan des clips vidéo, le mobile est capable d'enregistrer en 4k.