330 € sur le prix PVC de ce Honor haut de gamme sur Amazon !

Proposé à seulement 469 € sur Amazon (contre 799 € en prix conseillé sur le site officiel), le Honor 200 Pro affiche des performances haut de gamme et un savoir-faire de grande qualité pour la photographie !

La fiche technique du Honor 200 Pro

Avec son triple capteur arrière, dont deux objectifs de 50 Mpx, le Honor 200 Pro est parfait pour capturer des détails prononcés et jouer avec les angles. Il propose également un capteur frontal de 50 Mpx, ce qui est assez rare pour le noter.

Côté performances, il n’est vraiment pas en reste avec ses 12 Go de RAM et un processeur Qualcomm, une combinaison parfaite pour le multitâche et les jeux. Il propose également un écran AMOLED incurvé pour une meilleure prise en main, tout en le rendant très élégant.

Les retours des utilisateurs sont plus que positifs. Nous avons réalisé une interview de deux utilisateurs que vous pouvez retrouver ici.

Quelle offre pour le Honor 200 Pro actuellement ?

En promo à 469 € sur Amazon, le Honor 200 Pro est une excellente affaire pour ceux qui recherchent un haut de gamme pas trop cher qui se pose comme une alternative à Samsung et Apple. En plus de cela, la livraison est gratuite et rapide.