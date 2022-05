French Days : les meilleurs forfaits mobiles à 5 euros de 5Go à 50Go !

Si vous êtes à la recherche d'un forfait mobile à petit prix, cet article devrait vous intéresser ! Nous vous présentons 5 forfaits sans engagement avec de 5Go à 50Go d'internet à maximum 5€ chez les opérateurs Prixtel, Syma Mobile, NRJ Mobile, RED by SFR et Bouygues Telecom !

Prixtel : 50Go dès 4,99€

L'opérateur Prixtel met en avant jusqu'au mardi 10 mai prochain inclus son forfait Le petit, neutre en CO2 et en promotion. Vous pouvez en effet bénéficier d'une réduction mensuelle de 5€ la première année d'abonnement !

Ainsi, ce forfait mobile se présente comme suit :

jusqu'à 50Go : 4,99€/mois pendant 1 an puis 9,99€

puis 9,99€ de 50Go à 60Go : 7,99€/mois pendant 1 an puis 12,99€

de 60Go à 70Go : 9,99€/mois pendant 1 an puis 14,99€

Lors de vos séjours au sein de l'Union européenne et des DOM, l'opérateur vous fournit 10Go pour que vous puissiez rester connecté ! L'usage de ces derniers sera décompté de votre enveloppe data globale. Vous profiterez en outre de l'illimité pour communiquer comme bon vous semble partout depuis l'UE.

Syma Mobile : 50Go à 4,90€

Chez Syma Mobile, vous pouvez souscrire jusqu'au 11 mai prochain, 23h59, un forfait mobile avec 50Go d'internet utilisables en France métropolitaine pour la somme de 4,90€ par mois, et ce, sans condition de durée !

Ce forfait pas cher vous donnera l'opportunité de communiquer sans compter en France métropolitaine et dans les DOM, mais aussi depuis les pays de l'UE, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein. De plus, vous pourrez utiliser l'illimité pour vos appels, SMS et MMS émis depuis la Métropole vers les DOM.

Aussi, vous bénéficierez d'une enveloppe de 4Go incluse pour surfer sur le net depuis l'étranger*.

*UE/DOM, Norvège, Islande, Liechtenstein

NRJ Mobile : 7Go à 4,99€

NRJ Mobile met en avant une série limitée disponible encore quelques jours avec 7Go d'internet au prix de 4,99€ par mois même au-delà de la première année d'abonnement ! Pour en profiter, vous devrez vous décider avant mercredi prochain, minuit.

Avec ce forfait, il vous sera possible de naviguer sur la toile à hauteur de 7Go aussi bien depuis la Métropole que depuis les pays de l'UE et les DOM. L'illimité sera également de mise pour communiquer à votre guise, en France comme depuis ces dernières destinations.

RED by SFR : 5Go à prix rond

Un délai supplémentaire est laissé par RED by SFR vous permettant de craquer pour son forfait sans engagement RED 5Go en promotion. À 5€ par mois, sans limitation de durée, cette offre promotionnelle est valable jusqu'au 23 mai inclus.

Vous profiterez alors des garanties suivantes :

5Go en France métropolitaine,

métropolitaine, 6Go utilisables depuis l'UE et les DOM

utilisables depuis l'UE et les DOM appels, SMS et MMS illimités depuis la Métropole, l'UE et les DOM

appels illimités depuis la Métropole vers les DOM - hors Mayotte

Vous êtes amené à vous déplacer pour des raisons professionnelles ou de loisirs ? Vous pouvez souscrire à l'option "20Go depuis UE/DOM, USA, Canada" pour la somme de 5€ supplémentaire chaque mois.

Bouygues Telecom : 5Go à 4,99€

La série spéciale B&You de Bouygues Telecom est à 4,99€ par mois sans condition de durée et vous offre 5Go utilisables depuis la Métropole comme depuis l'UE et les DOM.

Ce forfait vous permettra par ailleurs d'appeler et d'envoyer vos messages sans vous limiter depuis l'ensemble des zones précitées.

Cette offre promotionnelle est encore disponible jusqu'à ce mardi 10 mai, 23h59.