French Days : le TOP des forfaits mobiles valables sans condition de durée à maximum 10€

Vous avez un budget limité à 10€ pour votre forfait mobile ? Cet article devrait vous intéresser : vous découvrirez quatre forfaits sans engagement à prix cadeau sans condition de durée mis en avant par les opérateurs Cdiscount Mobile, Syma Mobile, Auchan Télécom et La Poste Mobile.

Cdiscount Mobile : le forfait 100Go à 9,99€

Dans le cadre des French Days, Cdiscount Mobile met en avant jusqu'à ce lundi 9 mai, 23h59, sa série limitée 100Go, dont le tarif s'élève à 9,99€ par mois !

Vous profiterez alors de 100Go d'internet en France métropolitaine et de 12Go - inclus - utilisables depuis l'UE et les DOM, mais aussi depuis la Norvège, le Liechtenstein et la Norvège. Vous pourrez également bénéficier de l'illimité pour l'ensemble de vos communications émises depuis ces destinations.

Syma Mobile : forfait 140Go à 9,90€

L'opérateur Syma Mobile se montre généreux avec son offre mobile 140Go à seulement 9,90€ par mois !

Disponible jusqu'au 11 mai prochain inclus, ce forfait vous permet de profiter de l'illimité pour communiquer comme bon vous semble en France comme à l'étranger*, mais aussi depuis la France vers les DOM.

Outre les 140Go dédiés à votre connexion internet en France métropolitaine, l'opérateur prévoit 7Go (inclus) afin que vous puissiez vous connecter lors de vos déplacements au sien de l'Union européenne, des DOM ou encore en Norvège, en Islande et au Liechtenstein.

Pour agrémenter votre offre mobile, vous pouvez souscrire à l'option "réseau 5G" pour 5€ supplémentaires chaque mois. Vous apprécierez par ailleurs l'accès gratuit au service "appels internationaux".

*UE/DOM, Norvège, Islande, Liechtenstein

Auchan Télécom : 70Go à 7,99€

Jusqu'à mardi prochain inclus, Auchan Télécom vous laisse la possibilité de souscrire à sa série limitée avec 70Go d'internet en France métropolitaine pour la somme de 7,99€ par mois.

Vous vous déplacez régulièrement à l'étranger ? Ce forfait pas cher prévoit jusqu'à 11Go utilisables depuis les pays européens et les DOM, dont l'usage sera déduit de votre enveloppe data globale.

Vous pourrez en outre profiter de l'illimité pour l'ensemble de vos appels, SMS et MMS émis depuis la Métropole, les DOM et plus largement depuis l'Union européenne.

La Poste Mobile : 50Go à 9,99€

L'opérateur La Poste Mobile, de son côté, propose un forfait SIM avec 50Go d'internet au prix de 9,99€ par mois. Si vous êtes client de la Box SFR, vous pouvez bénéficier d'un tarif avantageux, à savoir 8,99€ par mois !

Ce forfait sans engagement ouvre la possibilité de souscrire à l'option 5G. Il vous faudra alors vous acquitter mensuellement de 5€ supplémentaires.

Avec cette offre mobile, vous aurez l'opportunité de communiquer à votre guise en France métropolitaine comme à l'étranger (UE/DOM) et de naviguer sur le web à hauteur de 50Go depuis cette première destination. Vous pourrez profiter des 10Go -inclus - prévus à cet effet pour vous connecter depuis l'UE et les DOM.

Notez que depuis la Métropole, vous pourrez bénéficier des conditions suivantes :