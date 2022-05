Samsung annonce la nouvelle norme de stockage pour mobile UFS 4.0 plus rapide et avec plus d’efficacité énergétique

Dans un téléphone portable, les vitesses d’écriture et de lecture des données stockées dans la mémoire de l’appareil peuvent créer une vraie différence de performance mais trop souvent négligée. L’un des principaux acteurs de ce secteur, Samsung Semiconductor, vient d’annoncer le développement de la version 4.0 de la norme UFS. En voici tous les détails.

Comme évoqué en introduction, on a trop tendance à se focaliser sur les performances du processeur d’un smartphone ou éventuellement de sa capacité en mémoire vive afin de déterminer si l’appareil est effectivement puissant ou pas. Mais on a trop tendance à oublier le temps qu’il est nécessaire pour écrire ou pour lire des données qui sont enregistrées au sein de la mémoire interne de l’appareil. Pourtant, celui-ci est déterminant et peut marquer de sérieuses différences entre un smartphone qui est capable de lire et d’écrire rapidement dans sa mémoire par rapport à un autre qui serait plus lent et donc ferait attendre son utilisateur pour finaliser ce type d’opération. Actuellement, la quasi-totalité des smartphones Android utilisent l’Universal Flash Storage (UFS). Les mobiles les plus haut de gamme embarquent des modules UFS 3.0 ou 3.1 pour les meilleurs.

La norme de stockage UFS 4.0 plus rapide et plus efficiente

Mais, il y a quelques jours de cela, Samsung Semiconductor a publié un message sur le réseau social Twitter indiquant avoir réussi à finaliser le développement d’une mémoire de stockage interne à la norme UFS 4.0. Celle-ci est prometteuse de plus grandes vitesses d’écriture et de lecture des données mais également d’une plus grande maîtrise de la consommation d’énergie. Selon Samsung, le nouveau standard UFS 4.0 supporte des vitesses de 23,2 Gbits/s par canal ce qui peut ne pas dire grand-chose dans l’absolu mais correspond à un doublement de la vitesse obtenue avec la norme UFS 3.1. Pour la société, il s’agit d’une quantité de bande passante qui est « parfaite » pour les smartphones qui disposent de la 5G pouvant ainsi absorber les données échangées aussi bien en lecture qu’en écriture (enregistrement). En outre, Samsung s’attend à ce que cette technologie soit rapidement intégré au sein d’autres appareils que les smartphones comme sur les dispositifs de VR mais aussi dans le secteur de l’automobile aussi de plus en plus friande de technologies connectées embarquées. La norme supporte des espaces de stockage pouvant atteindre 1 To en mémoire interne et, mécaniquement, les capacités de nos futurs mobiles pourraient augmenter. Grâce à un contrôleur propriétaire développé par Samsung, la norme UFS 4.0 offrirait une vitesse de lecture séquentielle allant jusqu’à 4200 Mo/s et une vitesse d’écriture séquentielle allant jusqu’à 2800 Mo/s. La société précise que l’efficacité énergétique a été améliorée de 46% par rapport à la précédente génération afin d’optimiser, in fine, la durée de vie de la batterie. Le composant a une dimension maximale de 11x13x1 mm.

BREAKING: Samsung has developed the industry's highest performing Universal Flash Storage (UFS) 4.0 storage solution, which has received JEDEC® board of director approval. What is UFS 4.0 and what does it mean for the future of storage? Read on to learn more. pic.twitter.com/4Wxdu0J2PD — Samsung Semiconductor (@SamsungDSGlobal) May 3, 2022

A quand les premiers smartphones dotés de l’UFS 4.0 ?

Samsung prévoit de démarrer la production de masse au cours du troisième trimestre 2022. Les premiers smartphones qui pourraient en profiter pourraient être proposés d’ici à la fin de cette année à moins que le géant sud-coréen ne garde cette première pour son prochain modèle phare, le Galaxy S23 qui pourrait être lancé au cours du premier trimestre 2023.