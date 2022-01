Caractéristiques haut de gamme pour le Motorola Razr 3 afin de mieux concurrencer le Samsung Galaxy Z Flip3

Il y a peu, nous vous informions que Motorola préparerait une nouvelle version de son smartphone pliant, le Razr 3. Quelques éléments de sa fiche technique semblent avoir été percés à jour et dont voici tous les détails.

Courant décembre, l’un des dirigeants de la société Lenovo a confirmé que son entreprise travaillait sur un successeur du Motorola Razr 5G lui-même successeur du Motorola Razr 2019 directement inspiré de l’original Motorola Razr. Celui-ci veut directement concurrencer le Samsung Galaxy Z Flip3 qui profite de la force marketing du géant Samsung pour s’imposer tranquillement sur ce format. D’autres entrent dans la danse comme le Huawei P50 Pocket et bientôt un nouveau Motorola Razr.

Quels composants sont attendus ?

Le site xda-developers.com pense savoir que le prochain Motorola Razr 3 serait équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, comme les modèles les plus haut de gamme prévus pour 2022. Jusqu’ici, les Razr utilisaient des puces de milieu de gamme. Le mobile embarquerait une puce UWB Ultra Wide Band ou Bande ultra large pour des positionnements extrêmement précis et pouvoir agir sur des objets connectés à distance comme des voitures, à l’image des iPhone 12, iPhone 13, Samsung Galaxy S21 Plus et S21 Ultra, Samsung Galaxy Note 20 Ultra et Google Pixel 6 et 6 Pro qui proposent également ce type de technologie. En outre, il est aussi équipé d’un module NFC pour l’appairage ou le paiement sans contact.

Un écran ouvert qui mesurerait 6,7 pouces en diagonale

Toujours d’après le site xda-developers.com, le prochain Motorola Razr pourrait être décliné avec 6, 8 ou 12 Go de mémoire vive, selon la configuration choisie avec 128, 256 ou 512 Go d’espace de stockage. Il disposerait d’un écran externe secondaire qui aurait une diagonale de 6,7 pouces, comme le Samsung Galaxy Z Flip3 lorsqu’il est totalement ouvert. Sa définition serait de 1080x2400 pixels soit comme beaucoup d’autres mobiles du marché. Il semble qu’il profitera d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et qu’il pourra s’appuyer sur une surface d’affichage AMOLED LTPO. Nous ne savons pas encore s’il sera perforé en haut ou si une encoche abritera le capteur photo frontal qui est pressenti pour disposer de 32 mégapixels, peut-être un Sony IMX615. L’objectif principal du Motorola Razr 3 serait un module de 50 mégapixels qui serait accompagné d’un capteur de 13 mégapixels pour faire des prises de vue en mode ultra grand-angle.

Reste à connaître encore quelques détails du mobile mais déjà, nous pouvons constater qu’il s’agit d’une configuration haut de gamme qui pourrait rivaliser avec celle proposée par le mobile de Samsung. Enfin, rappelons que le dernier Motorola Razr 5G a été présenté en septembre 2020. Faudra-t-il patienter jusqu’en septembre pour voir son successeur ? Comptez sur nous pour vous tenir informé.