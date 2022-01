Motorola proposera bien un nouveau smartphone pliant, Razr 3

Fin 2019, la marque Motorola présentait officiellement son tout premier smartphone pliant, le Motorola Razr. Celui-ci reprenait le format clapet du modèle original, à l’image du Samsung Galaxy Z Flip 3. Un dirigeant de Lenovo a récemment confirmé l’arrivée prochaine sur le marché d’un Motorola Razr de troisième génération.

Cela fait maintenant un peu plus de deux ans que Motorola a officiellement présenté le Motorola Razr avec un format clapet et un écran pliant. Fin 2020, une nouvelle version était disponible sur certains marchés, le Razr 5G mais qui s’est fait voler la vedette par la déferlante Samsung pour son Galaxy Z Flip. C’est finalement sur le réseau social chinois Weibo que Chen Jin, cadre de Lenovo propriétaire de la marque Motorola, a indiqué qu’un nouveau Motorola Razr pliable de troisième génération était en cours de préparation. D’après lui, ce modèle aurait de meilleures performances, une interface adaptée et un design plus abouti que les précédents. Il serait d’abord adressé au marché chinois avant une commercialisation à l’international.

Une concurrence avec de solides arguments

Avec cette troisième génération, le Motorola Razr arrive en concurrence avec le Samsung Galaxy Z Flip3 particulièrement abouti et profitant des toutes dernières technologies, dont un processeur puissant, un écran de très bonne qualité et un design alléchant protégé contre l’eau et les chocs. Il arrive également face au tout nouveau Huawei P50 Pocket qui adopte aussi le format clapet avec un écran externe. Nous avions demandé de tester le Motorola Razr sans succès. Il semble que le mobile n’ait pas vraiment séduit, car empreint d’un design finalement peu gratifiant et de quelques bugs.

Nous verrons si cette nouvelle génération sera plus aboutie que les précédentes et plus abordable aussi, car il semble que le prix représente un certain frein à l’adoption de ce format pliant compact. Effectivement, avec un tarif un peu moins élevé, Samsung aurait ainsi réussi à vendre plus de Z Flip3 que précédemment. De ce point de vue, le Huawei P50 Pocket est assez cher puisqu’il est annoncé à partir de 1250 € environ. Nous verrons également si d’autres fabricants annoncent leurs smartphones pliants ces prochains mois, le responsable de Lenovo n’ayant annoncé aucune date pour le moment.