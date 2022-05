Le nouveau BIG RED est arrivé : un forfait mobile de 5Go à 200Go à partir de 5€

Si vous êtes à la recherche d'un bon plan, vous devriez trouver votre bonheur parmi les nouvelles offres en promotion du BIG RED ! De 5Go à 200Go d'internet, des tarifs préférentiels sans condition de durée, des options pour agrémenter votre offre mobile... Découvrez les offres du BIG RED en détail dans cet article !

BIG RED : des forfaits en promotion

L'opérateur RED by SFR a lancé les nouvelles offres du BIG RED ce matin. Ce dernier propose trois forfaits RED bénéficiant d'un tarif préférentiel valable sans limitation de durée avec de 5Go, 100Go et 200Go d'internet. Disponibles jusqu'au 16 mai prochain inclus, les offres du BIG RED sont sans engagement. Vous pourrez alors résilier votre abonnement à tout moment et sans aucuns frais à votre charge.

L'opérateur ne s'arrête pas là. Il vous permet en effet de souscrire à deux options afin de compléter votre offre mobile, selon vos envies et vos besoins du moment. Disponible avec les trois offres RED, l'option "20Go depuis UE/DOM, USA, Canada" est à 5€ par mois en supplément de votre abonnement. Vous pourrez alors vous connecter à hauteur de 20Go et communiquer comme bon vous semble depuis ces destinations. La seconde option concerne la "vitesse 5G" pour les forfaits 100Go et 200Go. Pour en profiter, il vous faudra également verser 5€ supplémentaires chaque mois.

De 5Go à 200Go à prix rond

La première offre du BIG RED est à 5€ par mois. Elle vous permet de surfer sur le net à hauteur de 5Go en France métropolitaine et d'utiliser jusqu'à 6Go supplémentaires lorsque vous voyagez à travers l'Union européenne et les DOM.

Si vous souhaitez bénéficier d'une enveloppe data plus élevée, vous pouvez choisir parmi deux offres :

13€/mois : 100Go en France, 14Go utilisables depuis l'UE et les DOM

en France, utilisables depuis l'UE et les DOM 15€/mois : 200Go en France, 17Go utilisables depuis l'UE et les DOM

En ce qui concerne les communications, vous pourrez appeler et envoyer vos messages sans compter depuis la France métropolitaine comme depuis l'Union européenne et les DOM. Notez que vos appels émis depuis la Métropole vers les DOM (hors Mayotte) sont inclus dans chacune des offres du BIG RED, et ce, de manière illimitée.