iPhone 14 Pro, une fiche technique qui se précise, bien avant sa présentation officielle

La prochaine série des iPhone 14 devrait être officiellement dévoilé courant septembre si le calendrier de la marque à la pomme est respecté. Pourtant, la fiche technique de l’un des modèles les plus haut de gamme, l’iPhone 14 Pro se précise à la faveur de plusieurs rumeurs dont voici tous les détails.

À quelques mois de la présentation officielle de la série des iPhone 14, il est temps de faire le point sur les dernières rumeurs en date concernant la fiche technique du modèle Pro mais également sur le prix auquel il serait vendu après l’été.

Ainsi, l’iPhone 14 Pro sera très probablement animé par la nouvelle puce développée par Apple, la A16 Bionic qui profite d’une gravure en 4 nm et devrait s’avérer plus puissante encore que l'actuelle A15 Bionic qui dépasse les performances des autres chipsets du plateau. Les modèles Pro et Pro Max devraient être les seuls à en bénéficier toutefois, les versions classiques n’ayant pas cette chance, devant continuer à utiliser l’A15 Bionic qui ne démérite pas comme expliqué juste au-dessus. La même quantité de mémoire vive est pressentie pour les différents modèles et les versions Pro et Pro Max devraient donc embarquer 6 Go de RAM, comme leurs prédécesseurs respectifs.

Un écran AMOLED d’accord mais pas ok sur la diagonale

L’écran est une partie importante du smartphone et celui du Pro serait une dalle AMOLED 120 Hz de 6,06 pouces avec une définition de 1170x2532 pixels bien que les rumeurs ne soient pas raccord sur la taille de la diagonale, certains pensant qu’il serait plus grand et qu’il aurait une définition plus élevée. Les dimensions du smartphone seraient équivalentes car même si la surface d’affichage est plus importante, Apple aurait réussi à réduire les bords. Pour les photos, l’iPhone 14 Pro embarquerait un capteur photo principal de 48 mégapixels qui serait associé à deux autres capteurs de 12 mégapixels dont un serait un téléobjectif. Enfin, notez que certaines personnes pensent qu’Apple pourrait augmenter ses prix. L’iPhone 14 Pro serait ainsi annoncé à 1099 € contre 999 € pour l’iPhone 13 Pro lors de sa sortie.

La fiche technique est plutôt précise mais il reste encore des zones d’ombre et comptez sur nous pour vous en faire écho dans les prochaines semaines et les prochains mois avant la présentation officielle des nouveaux iPhone 14, courant septembre.