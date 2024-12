L'iPhone 17 Pro s'inspirerait énormément du design des Google Pixel pour son module photo

Il reste encore beaucoup de temps avant les iPhone 17 ne soient officialisés. Toutefois, on sait que la marque à la pomme travaille dessus. Si on en croit les éléments provenant d’une chaîne de production de coques pour les futurs iPhone, le changement le plus notable concernerait le module photo, qui adopterait une forme rectangulaire en aluminium, remplaçant le traditionnel carré en verre 3D présent depuis l'iPhone 11. La partie inférieure du dos conserverait toutefois une surface en verre pour permettre la recharge sans fil. Cette nouvelle disposition horizontale des capteurs placerait l'objectif ultra grand-angle au centre du bandeau.

Des spécifications techniques ambitieuses

Les iPhone 17 Pro et Pro Max devraient intégrer des améliorations significatives. La caméra frontale passerait à 24 mégapixels pour l'ensemble de la gamme, contre 12 mégapixels actuellement. Le modèle Pro Max se distinguerait particulièrement avec trois capteurs de 48 mégapixels : grand-angle, ultra grand-angle et téléobjectif. Cette configuration en ferait le premier iPhone équipé de trois capteurs 48 mégapixels.

Cette refonte extérieure nécessite une restructuration majeure des composants internes. Selon le leaker Ice Universe, cette transformation s'apparente à une réorganisation complète, qui se voit à l’extérieur mais qui demande également des changements profonds à l’intérieur. En outre, ce processus requiert une phase de validation approfondie pour garantir le bon fonctionnement de l'ensemble.

Une tendance qui pourrait se généraliser

Cette évolution esthétique ne serait pas isolée. Selon Digital Chat Station, plusieurs fabricants de smartphones Android envisageraient également d'adopter un design similaire en 2025. Cette convergence pourrait marquer l'émergence d'une nouvelle tendance dans le design des smartphones haut de gamme.

Cette nouvelle disposition soulève des questions pratiques. Contrairement au Pixel de Google, dont le module photo est placé plus bas, celui de l'iPhone 17 Pro se situerait dans la partie supérieure. Cette position pourrait compliquer la prise en main horizontale sans masquer accidentellement les objectifs.

Apple devrait dévoiler cette nouvelle génération d'iPhone en septembre 2025. D'ici là, le design final pourrait encore évoluer, comme c'est souvent le cas durant la phase de développement des nouveaux modèles. Cette refonte marquerait néanmoins la transformation la plus significative du design des iPhone depuis l'introduction du module carré en 2019.