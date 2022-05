L"offre VERY B&You est de retour avec deux maxi forfaits mobiles à prix cassés !

L'offre VERY B&You de Bouygues Telecom avec deux énormes forfaits mobiles à prix cassés est de retour et ce jusqu'au 18 mai. 100Go ou 200Go à moins de 15€ par mois, découvrez ces deux nouvelles promos sans engagement de durée

VERY B&You : 100 Go pour 12,99 €/mois, ça vous tente ?

Jusqu'au 18 mai, l'opérateur Bouygues Telecom met en promo un forfait XXL. Cette offre Very B&You propose en effet 100Go de données mobiles à seulement 12.99€ par mois. Le mieux, c'est que cette promo est valable sans condition de durée, le montant de l'abonnement n'évoluera donc pas au bout de quelques mois.

Avec cette offre Very B&You, vous pourrez consommer jusqu'à hauteur de 100 Go d'internet sur le réseau 4G de Bouygues Telecom en France métropolitaine. Ce forfait mobile illimité inclut également 20Go de données mobiles depuis l'Outre-Mer et depuis toute l'Union européenne. Cette offre mobile sans engagement vous permettra aussi d'appeler et d'échanger des SMS et MMS à votre guise en France métropolitaine, depuis les DOM et depuis l'UE.

Le forfait Very B&You 200 Go à 14,99 €/mois

Pour les plus connectés, l'opérateur Bouygues Telecom offre 100Go de données mobiles supplémentaires pour seulement 2€ de plus par mois. Le forfait Very B&You avec 200 Go de 4G est effectivement affiché à seulement 14.99€ par mois là aussi sans condition de durée.

En optant pour ce forfait sans engagement, vous pourrez naviguer sur net, utiliser vos applications préférées, jouer en réseau...en toute tranquilié grâce aux 200Go valables sur le réseau 4G de Bouygues Telecom dans l'Hexagone. De plus, 20 Go sont autorisés depuis l'Outre-Mer et depuis l'UE. Avec ce forfait B&You, les appels, SMS et MMS sont illimités en France métropolitaine, depuis les départements d'Outre-mer et depuis l'Union européenne.

Un mini abonnement avec 5Go pour les petits consommateurs

Vous n'avez pas besoin d'une maxi enveloppe Web pour votre forfait mobile ? Bouygues Telecom vous propose un mini forfait pas cher avec 5Go. Cette offre est disponible à seulement 5€ par mois et pas seulement la première année.

En craquant pour ce mini abonnement, vous disposerez de 5 Go, des appels et SMS illimités en France métropolitaine, depuis l'Outre-Mer et depuis l'Union européenne.