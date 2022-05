Bon plan du jour : Quatre nouveaux forfaits mobiles dont une offre 100Go à 7.90€ à VIE

Les nouvelles promotions de Syma Mobile sont arrivées. Pleins feux sur les super bonnes affaires des forfaits mobiles à ne laisser passer sous aucun prétexte chez cet opérateur virtuel. Vous n'avez que jusqu'au 18 mai pour bénéficier de ces bons plans de 20 à 150Go dès 4.90€ par mois à VIE.

La promo pour les petits budgets : 20 Go à 4,90 €/mois à VIE

Avec son mini abonnement mobile 20 Go, Syma Mobile affiche l'une des offres les plus intéressantes du marché pour les petits budgets. Jusqu'au 18 mai, cet abonnement mobile 4G vous est offert au tarif de 4,90 €/mois. Et ce n'est pas tout : cette promo est valable à VIE.

Ce forfait Syma Mobile inclut :

20 Go sur le réseau 4G de SFR en France métropolitaine

4 Go en itinérance depuis les pays de l'Union européenne, les DOM, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein

Appels, SMS et MMS illimités dans l'Hexagone, depuis l'Outre-Mer et depuis toute l'Union européenne

110 Go à 7,90 €/mois à VIE, ça vous branche ?

L'opérateur Syma Mobile commercialise un autre forfait de téléphone sans engagement à prix cassé sans condition de durée. Sa série limitée 110Go est proposée au prix imbattable de 7.90€ par mois à VIE.

En souscrivant avant le 18 mai, vous bénéficierez pour 7.90€ par mois des services suivants :

110 Go de 4G sur le réseau de SFR dans la métropole

6 Go en Europe, au Lichtenstein, en Norvége et en Islande

Appels, SMS et MMS illimités dans la métropole, depuis les DOM et depuis l'Union européenne.

Appels illimités depuis la France vers 100 destinations et les mobiles européens

140 Go à 9.90€ ou 150Go à 10.90€

Syma Mobile met en promo deux autres formules idéales pour les datavores, vous pourrez en effet choisir le forfait 24/24 + 140Go à 9.90€ ou encore le forfait 150Go à 10.90€. Ces deux abonnements mobiles sont là aussi sans engagement de durée et sans condition de durée.

Quel que soit le forfait mobile choisi, vous pourrez appeler et échanger des SMS et MMS sans compter que ce soit dans la métropole, depuis l'Outre-Mer ou depuis l'UE. Vous bénéficierez de 140Go ou 150 Go de data sur le réseau 4G de SFR en France métropolitaine.

En itinérance, l'opérateur met à disposition jusqu'à hauteur de 8Go de données mobiles par mois en Europe, au Lichtenstein, en Norvége et en Islande. Les deux offres permettent aussi de communiquer à vore guise depuis la France vers les fixes de 100 destinations et les mobiles européens.

Enfin, il vous sera également possible avec ces deux forfaits pas chers de souscrire à l'option "réseau 5G" pour 5€ supplémentaires chaque mois.