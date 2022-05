PROMOS ! Le top des forfaits mobiles à moins de 5 euros

Vous voulez changer d'opérateur mobile pour réduire votre facture à 5€ par mois ? Les opérateurs Cdiscount Mobile, RED by SFR, NRJ Mobile, Syma Mobile, Prixtel et Bouygues Telecom affichent de belles offres à moins de 5€. Ces 6 forfaits pas chers sont tous sans engagement de durée et incluent entre 5 et 40Go de 4G ainsi que les communications illimitées. Découvrez-les dans la suite de cet article !

40 Go en promo à 4.99€ chez Prixtel !

Vous cherchez un forfait mobile pas cher avec le max de data ? Prixtel est le plus généreux de cette sélection. Son offre Le petit en promotion à 4.99€ par mois pendant un an jusqu'au 17 mai inclut de 40 à 60Go de 4G chaque.

Cet abonnement mobile neutre en CO2 s'ajuste tous les mois à votre consommation internet. Si vous utilisez moins de 40Go, le montant facturé est de 4.99€ par mois pendant un an puis 9.99€. Si vous consommez entre 40 et 50Go, la facture s'élèvera à 9.99€ la première année puis 12.99€ et entre 50 et 60Go à .9.99€ par mois pendant un an puis 14.99€.

De plus, si cette offre mobile 4G vous convainc, vous aurez la possibilité de naviguer sur le web avec une enveloppe de 10 Go depuis l'Outre-Mer et depuis toute l'Union européenne. Ses appels, SMS et MMS illimités vous permettront d'utiliser votre mobile en toute tranquillité, que ce soit dans l'Hexagone, depuis les DOM ou depuis l'UE.

20 Go à 4,90 €/mois à VIE : l'abonnement Syma Mobile !

Avec son forfait mobile 20 Go, Syma Mobile n'a décidément pas fini de vous surprendre ! En vous laissant convaincre par l'offre Syma Mobile avant le 18 mai, vous pourrez profiter d'un très bon prix de 4,90 €/mois. Le tout sans tarif qui double après quelques mois, puisque cette promotion est valable sans condition de durée !

Avec ses 20 Go de data sur le réseau 4G de SFR, et ce, dans la métropole, cet abonnement mobile illimité a tout pour vous séduire. Par ailleurs, les services proposés par ce forfait de téléphone 4G incluent 4 Go de data depuis les départements d'Outre-mer et depuis l'UE. Avec ses appels, SMS et MMS illimités dans la métropole, depuis l'Outre-Mer et depuis l'Union européenne, ce forfait de téléphone sans engagement va également en convaincre plus d'un.

Cdiscount Mobile : un mini forfait 10 Go pour 4,99 €/mois

Vous n'arrivez jamais au bout de votre enveloppe internet ? Cdiscount Mobile ne vous a pas oublié ! L'opérateur low cost met en promo un mini abonnement 10 Go. L'offre Cdiscount Mobile vous est proposée au prix mini de 4,99 €/mois jusqu'au 18 mai. Le mieux, c'est que ce super bon plan est valable sans condition de durée !

Avec ses 10 Go de data sur le réseau 4G de Bouygues Telecom, mais également ses appels, SMS et MMS illimités (services disponibles en France métropolitaine, depuis les départements d'Outre-mer et depuis l'Union européenne), cet abonnement de téléphone illimité va vous séduire.

Le mini forfait 7 Go de NRJ Mobile à 4,99 €/mois

Nous vous avons trouvé une bonne affaire pour un forfait mobile à moins de 5€ ! Pour en profiter, c'est chez NRJ Mobile que ça se passe ! Ne passez pas à côté de cette promotion : jusqu'au 18 mai, l'offre NRJ Mobile vous est offerte au prix imbattable de 4,99 €/mois. Pas de mauvaise surprise au bout de quelques mois : cette promo est valable sans condition de durée !

Ce forfait de téléphone illimité comprend 7 Go de data ainsi que des appels, SMS et MMS illimités (services disponibles dans l'Hexagone, depuis l'Outre-Mer et depuis l'UE).

L'abonnement de téléphone avec 5 Go de RED by SFR

Vous n'avez pas l'usage d'une grosse enveloppe web ? RED by SFR a pensé à vous, et vous propose une mini offre 5 Go. Jusqu'au 16 mai, le forfait RED by SFR est commercialisé au tarif mini de 5 €/mois. Et ce n'est pas tout : ce super bon plan est valable sans condition de durée !

Cette offre RED inclut 5 Go de data sur le réseau 4G de SFR dans la métropole. Par ailleurs, si vous optez pour ce forfait de téléphone illimité, vous pourrez profiter de 6 Go depuis les DOM et depuis l'UE. Si cette offre mobile 4G vous intéresse, vous pourrez en plus appeler et envoyer des SMS/MMS à volonté en France métropolitaine, depuis l'Outre-Mer et depuis l'Union européenne.

B & You : un mini forfait 5 Go pour 4,99 €/mois

Autre promotion à moins de 5€ à ne pas rater, l'offre B&You 5Go de Bouygues Telecom. Jusqu'au 18 mai, cet abonnement est disponinle à seulement 4,99 €/mois. Pas de douche froide au bout de quelques mois : cette promo est valable sans condition de durée !

Ce forfait B&You comprend 5 Go de data sur le réseau 4G de Bouygues Telecom ainsi que les appels, SMS et MMS illimités, et ce, dans l'Hexagone, depuis les DOM et depuis l'Union européenne.