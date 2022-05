Samsung Galaxy S20 FE 5G : 110€ de remise immédiate sur ce smartphone

Avec une remise immédiate de 110€, le Samsung Galaxy S20 FE 5G devient plus abordable que jamais. Cet excellent smartphone offre des caractéristiques et des performances très intéressantes pour un prix réduit. Découvrez comment profiter de cette remise incroyable proposée par RED by SFR.

Le Samsung Galaxy S20 FE 5G est en promotion chez RED by SFR

Envie de commencer la semaine avec un nouveau smartphone Samsung ? L’offre promotionnelle concernant le Samsung Galaxy S20 FE 5G devrait vous intéresser. Nous l’avons repéré à prix canon chez l’opérateur RED by SFR. Après une remise immédiate de 110€, son prix est en chute libre. Vous pouvez acheter le Galaxy S20 FE à 459€ au lieu des 569€. C’est le moment idéal pour s’offrir un smartphone Samsung performant tout en profitant d’une belle réduction. Bonne nouvelle, cette offre est accessible à tous.

Que vous soyez client de l’opérateur ou non, vous pouvez tout à fait bénéficier de ce prix exceptionnel. Vous n’avez même pas besoin de souscrire à un forfait mobile RED. Et comme le Galaxy S20 FE est neuf et déloqué, vous pouvez utiliser votre carte SIM actuel sans aucun problème. Il n’aura jamais été aussi facile de changer de téléphone. Avec une expédition en 24h et une livraison gratuite, vous devriez recevoir très prochainement votre Samsung.

La fiche technique de l’excellent Samsung Galaxy S20 FE 5G

Le Samsung Galaxy S20 FE proposé en promotion est bleu. Il a un poids de 190 g et a pour dimensions 159,8 x 74,5 x 8,44 mm. Pas de panique concernant l'étanchéité de votre portable, ce smartphone est certifié par la norme IP68 : il est protégé contre les poussières et l'eau. Au niveau de l'affichage, l'écran du smartphone Galaxy S20 FE intègre une dalle Super AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, 2400 X 1080 px de définition et une diagonale de 6,50 pouces. À noter que l'écran est aussi équipé d'un lecteur d'empreintes digitales pour vous authentifier.

Côté photo, le Galaxy S20 FE embarque quatre modules photos, trois modules arrière et un à l'avant. L'objectif principal possède 12 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/1.8. Le deuxième objectif arrière est doté quant à lui de 12 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/2.2. Pour ce qui est du dernier objectif arrière, il propose une résolution de 8 Mpx et une ouverture relative de f/2.4. L’objectif frontal se caractérise pour sa part par une résolution de 32 Mpx. Ce mobile embarque un stabilisateur optique. Le Galaxy S20 FE vous permettra également de lire ou éditer des clips vidéo en 4K.

La puce Snapdragon 865 est appuyée par une RAM de 6 Go et par un espace de stockage de 128 Go. Le portable est par ailleurs doté d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,84 GHz ainsi que d'une puce graphique Adreno 650. D'un point de vue du réseau et de la connectivité, l'appareil est équipé de la 5G ainsi que du wifi 6. Android 10 Q est installé sur le mobile. Il embarque une batterie de 4 500 mAh de capacité avec charge sans fil ou charge rapide 15 W.