Alerte ! L'offre Very B&You de Bouygues Telecom avec trois forfaits mobiles à prix mini expire bientôt

Si vous êtes à la recherche d'un bon plan pour changer de forfait mobile, vous allez à coup sûr trouver votre bonheur parmi les offres promotionnelles signées Very B&You de Bouygues Telecom ! De 5Go à 200Go d'internet à prix cassé sans condition de durée, des forfaits sans engagement, l'illimité pour communiquer... Ces offres sont encore disponibles, mais seulement jusqu'à ce mercredi 18 mai ; découvrez-les sans plus attendre dans cet article !

Bouygues Telecom et son opération Very B&You

Les beaux jours nous donnent un avant-goût agréable de l'été qui approche à petits pas avec une pointe de liberté... On s'y prépare doucement avec le dicton du mois bien connu " en mai, fais ce qu'il te plaît". Chez Bouygues Telecom, c'est plutôt : "en mai, offre-toi autant de gigas qu'il te plaît" !

C'est grâce à l'opération Very B&You que vous pourrez suivre ce bon conseil, et ce, sans vous ruiner ! En effet, le 10 mai dernier, l'opérateur avait mis en avant trois forfaits mobiles avec 5Go, 100Go et 200Go bénéficiant d'un tarif préférentiel valable sans condition de durée, vous permettant de faire le plein de data à moins de 15€ par mois. Pour profiter de ces offres exceptionnelles Very B&You, il vous faudra choisir votre forfait et souscrire avant ce mercredi 18 mai, minuit.

Sans engagement, vous aurez bien entendu la possibilité de résilier dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais à votre charge l'un ou l'autre de votre abonnement mobile. Sachez par ailleurs que l'opérateur Bouygues Telecom utilise son propre réseau mobile afin de vous garantir une connexion la plus qualitative possible, même dans les zones rurales qu'il s'attelle à couvrir autant que faire se peut.

Les offres 5Go, 100Go et 200Go dès 4,99€

Idéal pour les petits budgets comme pour les petites consommations, le forfait Very B&You 5Go est au prix de 4,99€ par mois. Avec ce dernier, vous bénéficierez de 5Go en France métropolitaine. Si vous êtes amené à voyager à travers les pays européens et les départements d’outre-mer, vous pourrez utiliser cette enveloppe data pour vous connecter également depuis ces destinations. Les gigas consommés seront déduits de l'enveloppe globale au fur et à mesure.

Vous êtes gourmands ? Pas de panique, deux forfaits Very B&You vous offrent le maximum de data : 100Go et 200Go. La première offre est le forfait 100Go à 12,99€ par mois. Vous profiterez alors de 100Go en France métropolitaine et de 20Go (inclus) pour assurer votre connexion internet lors de vos déplacements à travers l'Europe et les DOM.

La seconde offre vous propose 200Go d'internet utilisables pour surfer sur le net en toute sérénité en France métropolitaine pour seulement deux euros de plus chaque mois. À 14,99€ par mois, vous disposerez aussi de 20Go (inclus) utilisables depuis l'Europe et les DOM.

Quelle que soit l'offre Very B&You que vous choisirez, vous pourrez apprécier l'illimité pour appeler et envoyer des messages à votre guise en France métropolitaine comme en Europe et dans les DOM.

Enfin, pour rappel, l'utilisation des garanties mises à votre disposition pour vous connecter et communiquer depuis l'étranger doit rester raisonnable afin d'éviter les éventuels surcoûts.