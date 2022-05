iPhone 13 vs iPhone SE 2022 : lequel est fait pour vous ?

Vous aimez particulièrement la marque Apple et souhaitez vous offrir un nouveau smartphone mais hésitez entre l’iPhone 13 et l’iPhone SE 2022 ? Voici quelques éléments de comparaison entre les deux mobiles pour savoir lequel est vraiment fait pour vous.

Les smartphones de la marque Apple possèdent un design assez remarquable salué par les utilisateurs mais également par la concurrence. Difficile de proposer une approche aussi aboutie de la fabrication et les iPhone 13 et iPhone SE 2022 n'échappent pas à la règle. Les lignes de l’iPhone 13 sont particulièrement réussies mais ce n’est pas le modèle le plus compact, l’iPhone SE 2022 proposant des dimensions plus réduites. Il mesure 138,4x67,3 mm contre 146,7x71,5 mm. Il est également plus fin,faisant 7,3 mm contre 7,65 mm pour l’iPhone 13. Il est aussi plus léger avec 144 grammes contre 174 grammes pour son concurrent du jour. À l’arrière, il y a un capteur photo de 12 mégapixels dans le coin supérieur de l’iPhone SE 2022 alors qu’il y a un îlot complet sur l’iPhone 13 puisque celui-ci dispose de 2 capteurs de 12 mégapixels dont un est stabilisé optiquement afin de limiter les bougés.

Les deux mobiles sont aussi puissants l’un que l’autre

Pour se prendre en selfie, l’iPhone SE 2022 est équipé d’un capteur de 7 mégapixels contre un 12 mégapixels encore sur l’iPhone 13, en façade. Question puissance, les deux smartphones offrent les mêmes performances puisqu’ils sont dotés du même processeur, Apple A15 Bionic avec 4 Go de mémoire vive LPDDR5. L’iPhone SE 2022 propose un minimum de 64 Go d’espace de stockage interne ce qui permet d’être abordable pouvant monter jusqu’à 256 Go sans possibilité d’étendre cette capacité. L’iPhone 13 est décliné avec 128, 256 ou 512 Go d’espace interne. La batterie de l’iPhone 13 est un peu plus imposante que celle de l’iPhone SE 2022 puisqu’elle a une capacité de 3227 mAh contre 2018 mAh, les deux se chargeant peu vite.

Un écran AMOLED contre du LCD

Si les dimensions de l’iPhone SE 2022 sont réduites, c’est aussi le cas de son écran faisant 4,7 pouces contre 6,1 pouces mais surtout disposant d’une dalle LCD contre de l’AMOLED sur l’iPhone 13. Sa définition est également moindre puisqu’elle fait 750x1334 pixels contre 1170x2532 pixels. Les deux disposent d’une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz mais l’écran de l’iPhone 13 est meilleur car compatible avec le format Dolby Vision pour les plateformes de streaming. Les deux smartphones sont compatibles 5G et proposent du Wi-Fi 6 avec du NFC et du Bluetooth. Ils sont protégés contre l’eau et la poussière.