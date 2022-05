Moto e32 et Moto e32s, deux nouveaux smartphones Motorola à des prix extrêmement abordables

Pour tenter de gagner quelques parts de marché face à une concurrence extrêmement féroce, la marque Motorola vient d’annoncer mettre sur le marché deux nouveaux mobiles d’entrée de gamme, les Moto e32 et Moto e32s compacts qui sont particulièrement accessibles puisque proposés à partir de seulement 160 €.

Si le segment du haut de gamme vaut prestige et revenus, celui de l’entrée de gamme doit également être bien considéré. C’est pourquoi la marque Motorola qui souhaite renforcer sa présence sur les marchés de la téléphonie mobile vient d’annoncer, après les edge30 et edge30 Pro, deux nouveaux modèles d’entrée de gamme, les Moto e32 et Moto e32s.

De grands écrans avec des défilements fluides

Les smartphones Motorola Moto e32 et Moto e32s sont équipés de larges écrans de 6,5 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz pour des défilements fluides sur une dalle LCD avec une définition HD+. Leur surface d’affichage est percée pour laisser de la place à un capteur photo frontal de 8 mégapixels. Notez la présence d’un haut-parleur pour diffuser de la musique et pour une écoute plus intime, il est possible de brancher un casque sur la prise audio jack 3,5 mm. Au dos, on peut compter sur trois capteurs photo dont un module principal de 16 mégapixels soutenu par deux autres capteurs de 2 mégapixels chacun pour optimiser les portraits et faire des photos en mode macro, c’est-à-dire très proche du sujet.

Une grande batterie pour une belle autonomie

Pour fonctionner, les smartphones Motorola Moto e32s et Moto e32 embarquent une batterie de 5000 mAh ce qui devrait leur permettre de proposer une belle autonomie, supérieure à une journée et demie. Ils sont livrés avec un chargeur 10 watts ainsi qu’un câble USB-C pour la charge. Le Moto e32 est doté d’un chipset Unisoc T606 associé à 4 Go de mémoire vive et 64 Go d’espace de stockage interne extensibles grâce à une carte mémoire micro SD jusqu’à 1 To. Le Moto e32 est animé par le Soc MediaTek G37 avec 3 Go de mémoire vive et 32 Go pour le stockage, aussi extensibles. Les deux mobiles profitent d’une certification IP52 ce qui les rend officiellement résistants aux éclaboussures mais pas à l’immersion totale, n’étant pas étanches à proprement parler.

Le nouveau smartphone Motorola Moto e32 est proposé à 170 € tandis que le Motorola Moto e32s sera disponible courant juin pour 160 €.

